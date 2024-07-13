Строительство акватеррариума в зоопарке Перми оценили в 250 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на проектирование и строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми. Акватеррариум будет рассчитан на двести посещений в смену.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен самостоятельно спроектировать объект, определив полезную площадь, строительный объем, количество этажей здания. Продолжительность строительно-монтажных работ – 275 календарных дней, включая 30 календарных дней подготовительного периода.

Максимальная цена контракта составляет 250, 7 млн руб. Итоги конкурса подведут 5 августа 2024 года.