Бонды для внутреннего потребления

Во втором квартале три эмитента провели размещения локальных валютных облигаций. Такие долговые бумаги наряду с замещающими облигациями могут стать защитой от обесценивания рубля, к тому же приносящей доход в валютном эквиваленте в размере 7,3–7,4% годовых. При этом локальные валютные облигации доступны более широкому кругу инвесторов, так как их номинал составляет всего $100. Впрочем, количество выпусков подобных бумаг пока невелико, да и высокий уровень ликвидности характерен пока только для одного выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Замещение заканчивается

В начале июля закончился срок обязательного замещения корпоративных еврооблигаций, которые оказались заморожены в зарубежных депозитариях из-за санкций, введенных против Национального расчетного депозитария. Первоначально выпуск замещающих облигаций был добровольным, но из-за того, что не все эмитенты захотели выпускать такие облигации, с мая прошлого года процедуру сделали обязательной. В особых случаях эмитенты мог получить разрешение от правительственной комиссии не выпускать такие ценные бумаги. Освобождение от замещения, согласно публичным данным, получили только три эмитента — ВЭБ, «Северсталь» и «Уралкалий».

За два года действия программы 22 эмитента разместили 83 выпуска замещающих облигаций на общую сумму, эквивалентную $28 млрд. Только в этом году, по оценке «Ъ», были размещены 33 выпуска замещающих облигаций 13 эмитентов на сумму $7,05 млрд. В среднем показатель замещения за два года действия программы составил примерно 54% от номинального объема еврооблигаций. В настоящее время размещаются по одному выпуску АЛРОСА и «Домодедово Фьюэл Фасилитис».

Облигации на замену

После завершения процесса замещения еврооблигаций количество их выпусков по мере погашения постепенно будет сокращаться. Однако эмитенты начинаются постепенно выходить на рынок с локальными валютными облигациями. Подобные облигации после 2014 года активно размещали компании, которые из-за санкций оказались отрезаны от международного рынка долгового капитала. В 2022-м внешние рынки закрылись для всех российских эмитентов.

После долгого перерыва первым стал НОВАТЭК, разместивший в конце мая 2024 года пятилетние биржевые облигации, номинированные в долларах США. Объем размещения составил $750 млн, ставка купона — 6,25% годовых. В начале июня долларовые облигации разместили «Полюс» (на $150 млн, ставка купона — 6,2% годовы) и «Фосагро» ($100 млн, 6,25% годовых). Тогда же планировал разместить трехлетний выпуск облигаций «Русал» (не менее $100 млн с ориентиром по купонам 8,00–8,25% годовых). Однако размещение было перенесено на 25 июля, а ставка купонов повышена до 9–9,5% годовых.

Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак обращает внимание, что в настоящее время все выпуски долларовых облигаций торгуются по цене ниже номинала с доходностью к погашению в пределах 7,3–7,4% годовых.

Рост доходности данных облигаций был связан с повышением ставок по замещающим облигациям, считают аналитики. «Доходность долларовых облигаций эмитентов высокого кредитного качества выросла за аналогичный период в пределах 98–210 базовых пунктов (до 7–11%.— “Ъ”)»,— отмечает господин Ермак. По мнению старшего портфельного управляющего «Ренессанс-Капитала» Ильи Голубова, просадка связана с неопределенностью относительно хождения валюты в стране после санкций в отношении Национального клирингового центра, а также крепостью рубля относительно доллара США.

Ориентир — частник

С ограничением доступа к глобальным рынкам, а также с ростом объема частного капитала внутри страны потребность в валютной диверсификации остается существенной, отмечает директор департамента управления благосостоянием Astero Falcon Руслан Клышко. Тем более что локальные валютные облигации, как и замещающие облигации, приносят высокий купонный доход, размер которого многократно выше ставок по валютным депозитам. По данным «Банки.ру», у большинства крупных банков ставки по депозитам в долларах и евро в настоящее время не превышают 1% годовых. «Появление валютных облигаций является позитивным фактором, поскольку формирует полноценный контур внутрироссийского рынка доходных инструментов»,— считает руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

При этом локальные валютные облигации (с номиналом $100) доступны более широкому кругу инвесторов, чем замещающие облигации (в основном номинал $1 тыс. или €1 тыс.). Однако инвесторам стоит помнить, что выплата купона и погашение облигаций производятся в рублях по официальному курсу ЦБ. Расчет по биржевым сделкам также осуществляется в рублях. Руслан Клышко обращает внимание на то, что в случаях локальных перекосов курсов валют могут происходить временные негативные переоценке позиций в рублях. Это особенно чувствительно на коротких горизонтах инвестирования.

«Как и в случае с любым классом активов, облигации с привязкой к курсу валют в большей степени подходят для долгосрочных сбережений»,— отмечает эксперт.

Стоит обращать внимание на разный уровень ликвидности валютных облигаций. Главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев отмечает, что выпуск «Полюса» почти неликвиден, тогда как объем торгов валютными облигациями «Фосагро» составляет несколько миллионов рублей в день. Самым ликвидным остается выпуск НОВАТЭКа, где объемы торгов достигают 100–200 млн руб. в день, а среднее число сделок приближается к 1 тыс., что является очень высоким показателем в том числе и для «замещающего» сегмента.

Виталий Гайдаев