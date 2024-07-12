«Мотовилиха» вышла с передержки

У ключевой компании «Мотовилихинских заводов», АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ), сменился собственник. С 11 июля 100% акций общества принадлежат АО «Технодинамика», которое контролируется «Ростехом» и бизнесменом Виктором Григорьевым. В сентябре имущественный комплекс обанкротившегося ПАО выкупило АО «Ремдизель» (Набережные Челны). В СКБ был передан имущественный комплекс «Мотовилихи», после чего уставный капитал общества увеличился с 200 тыс. руб. до 4,7 млрд руб. Таким образом, «Технодинамика» сейчас контролирует четыре оборонных предприятия в крае. По мнению источников в ОПК, передача артхолдинга «Технодинамике» была запланирована изначально, но напрямую купить имущество пермского завода компания не могла.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изменения в составе акционеров АО «Специальное конструкторское бюро», как следует из открытых источников, были зарегистрированы 11 июля. С этого времени 100% акций СКБ принадлежит АО «Технодинамика». Ранее единственным владельцем «Специального конструкторского бюро» было АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. Последнее в сентябре прошлого года выкупило на торгах имущественный комплекс ПАО «Мотовилихинские заводы» за 1,276 млрд руб. Ранее АО «Специальное конструкторское бюро» было «дочкой» ПАО и частью машиностроительного холдинга. Бюро специализировалось на разработке и производстве оборонной продукции.

«Мотовилихинские заводы» занимаются производством ствольных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также продукции гражданского назначения, металлургией. Предприятие признано несостоятельным в марте 2018 года. Во время банкротства ПАО в «Специальном конструкторском бюро» была сосредоточена основная часть гособоронзаказа «Мотовилихи». Весной СКБ стало ключевым предприятием компаний, некогда входивших в ПАО «Мотовилихинские заводы». АО получило по 100% долей в ООО «Тепло-М» (производство тепла) и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ, гражданское производство). Кроме того, уставный капитал общества был многократно увеличен — с 200 тыс. руб. до 4,7 млрд руб. По мнению источников, это произошло за счет передачи на баланс «Специального конструкторского бюро» имущественного комплекса «Мотовилихи».

АО «Технодинамика» позиционируется как структура «Ростеха». До 2018 года госкорпорация была единоличным владельцем общества, после чего 75% минус одна акция были проданы структурам бизнесмена Виктора Григорьева. Структура владельцев «Технодинамики» не раскрывается с 2019 года. В СМИ упоминается, что сейчас обществом владеют «Ростех» и господин Григорьев. В настоящее время в состав компании входят более ста промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов. За последние несколько лет «Технодинамика» тем или иным образом получила в управление ряд стратегических оборонных предприятий пороховой отрасли, расположенных в Прикамье. Речь идет об АО «Соликамский завод “Урал”», АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» и ФКП «Пермский пороховой завод».

При этом интересы «Технодинамики» распространились и на другие оборонные предприятия Прикамья, в том числе и на «Мотовилиху». Во время банкротства «Мотовилихинских заводов» АО фактически контролировало дочерние общества должника, в которых была сосредоточена производственная деятельность машхолдинга. Также сообщалось, что «Технодинамика» инвестирует значительные средства в обновление технологического и станочного оборудования. Тесно связано с «Технодинамикой» и АО «НПО “Курганприбор”», выкупившее производственный комплекс ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского».

Источники в ОПК сходятся во мнении, что передача имущественного комплекса «Мотовилихи» АО «Технодинамика» планировалась изначально, но напрямую продать обанкротившееся предприятие было нельзя. Одни говорят, что в этом случае могли возникнуть вопросы к законности сделки, поскольку, возможно, «Технодинамика» является заинтересованным к должнику лицом. Другой собеседник «Ъ-Прикамье» подозревает, что у АО на тот момент якобы не было лицензии разработку, производство и ремонт ряда артиллерийских систем, в том числе и РСЗО. «Такая лицензия была у “Ремдизеля”, поэтому он и стал первым звеном в этой сделке»,— предполагает собеседник.

Дмитрий Астахов