«Амкар» расстался с одним из лучших своих атакующих игроков

Александр Подбельцев покидает ФК «Амкар Пермь». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар»

Фото: ФК «Амкар»



Футболист защищал цвета «Амкара» с лета 2022 года. Нападающий сыграл за пермскую команду 59 матчей во Второй лиге и Кубке России и отметился 12 забитыми мячами.

Сам господин Подбельцев поблагодарил пермских болельщиков за поддержку и пожелал «Амкару» выполнение поставленных задач.

Напомним, что сейчас в первенстве второй лиги в дивизионе Б перерыв и период дозаявок.