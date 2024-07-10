Золотопромышленник Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет

Предприниматель и золотопромышленник Вадим Туманов умер в Москве на 97-м году жизни. Создатель артелей, добывших свыше 500 т золота на приисках Сибири и Дальнего Востока, бывший заключенный по антисоветской статье и друг Владимира Высоцкого ушел из жизни вечером 10 июля. Прощание с Вадимом Тумановым пройдет 13 июля на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Туманов в 2019 году

Фото: PhotoXpress Вадим Туманов в 2019 году

Фото: PhotoXpress

«Сегодня в больнице скончался настоящий друг Высоцкого — Вадим Иванович Туманов»,— написала фотограф Генриетта Перьян на своей странице в соцсети. Речь идет, по данным RTVI, о Филатовской больнице Москвы. Представитель бизнесмена сказал РБК, что начало церемонии прощания назначено на 12:00 мск.

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церковь. Затем его семья переехала на Дальний Восток, где он окончил школу штурманов. Туманов служил на Тихоокеанском флоте и участвовал в Великой Отечественной войне. В 1948 году ему назначили восемь лет лагерей по статье об антисоветской агитации. За попытки бегства его срок увеличили до 25 лет, однако в 1956-м он был признан невиновным и освобожден.

После освобождения Вадим Туманов окончил курсы горных мастеров и организовал артели по добыче золота, которые работали на Колыме, в Якутии, на Дальнем Востоке, в Приморье, на Охотском побережье, в Приморском крае, на Урале. Однако в конце 1980-х крупнейшая из них — «Печора» — была ликвидирована. Позднее Вадим Туманов создал в Петрозаводске специализирующийся на строительстве автомобильных дорог кооператив «Строитель». В 2018 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вадим Туманов был другом Владимира Высоцкого. Музыкант посвятил ему песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…». Сюжет опубликованной в 1992 году книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча» был основан на событиях из жизни Вадима Туманова. В 2006 году по мотивам этой книги был снят фильм Владимира Яканина «Фартовый».

Лусине Баласян