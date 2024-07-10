Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Золотопромышленник Вадим Туманов умер в возрасте 96 лет

Предприниматель и золотопромышленник Вадим Туманов умер в Москве на 97-м году жизни. Создатель артелей, добывших свыше 500 т золота на приисках Сибири и Дальнего Востока, бывший заключенный по антисоветской статье и друг Владимира Высоцкого ушел из жизни вечером 10 июля. Прощание с Вадимом Тумановым пройдет 13 июля на Троекуровском кладбище.

Вадим Туманов в 2019 году

Вадим Туманов в 2019 году

Фото: PhotoXpress

Вадим Туманов в 2019 году

Фото: PhotoXpress

«Сегодня в больнице скончался настоящий друг Высоцкого — Вадим Иванович Туманов»,— написала фотограф Генриетта Перьян на своей странице в соцсети. Речь идет, по данным RTVI, о Филатовской больнице Москвы. Представитель бизнесмена сказал РБК, что начало церемонии прощания назначено на 12:00 мск.

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церковь. Затем его семья переехала на Дальний Восток, где он окончил школу штурманов. Туманов служил на Тихоокеанском флоте и участвовал в Великой Отечественной войне. В 1948 году ему назначили восемь лет лагерей по статье об антисоветской агитации. За попытки бегства его срок увеличили до 25 лет, однако в 1956-м он был признан невиновным и освобожден.

После освобождения Вадим Туманов окончил курсы горных мастеров и организовал артели по добыче золота, которые работали на Колыме, в Якутии, на Дальнем Востоке, в Приморье, на Охотском побережье, в Приморском крае, на Урале. Однако в конце 1980-х крупнейшая из них — «Печора» — была ликвидирована. Позднее Вадим Туманов создал в Петрозаводске специализирующийся на строительстве автомобильных дорог кооператив «Строитель». В 2018 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вадим Туманов был другом Владимира Высоцкого. Музыкант посвятил ему песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…». Сюжет опубликованной в 1992 году книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча» был основан на событиях из жизни Вадима Туманова. В 2006 году по мотивам этой книги был снят фильм Владимира Яканина «Фартовый».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Жизненный путь золотопромышленника Вадима Туманова

Предыдущая фотография
Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в городе Белая Церковь на Украине. С детства мечтал стать моряком. В 1930 году семья переехала во Владивосток. На острове Русский Вадим Туманов учился в электромеханической школе и окончил школу штурманов. Служил на Тихоокеанском флоте, был членом сборной Тихоокеанского флота по боксу, участвовал в Великой Отечественной войне

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в городе Белая Церковь на Украине. С детства мечтал стать моряком. В 1930 году семья переехала во Владивосток. На острове Русский Вадим Туманов учился в электромеханической школе и окончил школу штурманов. Служил на Тихоокеанском флоте, был членом сборной Тихоокеанского флота по боксу, участвовал в Великой Отечественной войне

Фото: Автор неизвестен

«Судьба совершенно не считалась со мной. Восемь лет — лучшие годы молодости! — прошли в колымских лагерях и тюрьмах» &lt;br>В 1948 году Вадим Туманов был арестован и осужден на восемь лет лагерей (58-я статья УК РСФСР, пункты 6, 8 и 10 — «шпионаж, террор, антисоветская агитация»). По словам самого Туманова, осужден он был «за любовь к Сергею Есенину». Восемь лет провел в тюрьмах и колымских лагерях, работал в Сусуманском, Ягоднинском, Среднеканском районах. Восемь раз пытался бежать, в итоге, с учетом приговоров за побеги, срок вырос до 25 лет

«Судьба совершенно не считалась со мной. Восемь лет — лучшие годы молодости! — прошли в колымских лагерях и тюрьмах»
В 1948 году Вадим Туманов был арестован и осужден на восемь лет лагерей (58-я статья УК РСФСР, пункты 6, 8 и 10 — «шпионаж, террор, антисоветская агитация»). По словам самого Туманова, осужден он был «за любовь к Сергею Есенину». Восемь лет провел в тюрьмах и колымских лагерях, работал в Сусуманском, Ягоднинском, Среднеканском районах. Восемь раз пытался бежать, в итоге, с учетом приговоров за побеги, срок вырос до 25 лет

Фото: Архив Вадима Туманова

Был освобожден и полностью реабилитирован в 1956 году, после чего окончил курсы горных мастеров и в том же году организовал первую в стране крупную высокомеханизированную золотодобывающую артель на Колыме. В течение многих лет добывал золото, создавая артели в Якутии, на Приполярном Урале, Охотском побережье, в Приморье. Созданные Тумановым артели добыли стране вместе с дочерними предприятиями около 500 тонн золота. Равных им по производительности труда в СССР не было &lt;br>На фото: с президентом РФ Борисом Ельциным в Петрозаводске

Был освобожден и полностью реабилитирован в 1956 году, после чего окончил курсы горных мастеров и в том же году организовал первую в стране крупную высокомеханизированную золотодобывающую артель на Колыме. В течение многих лет добывал золото, создавая артели в Якутии, на Приполярном Урале, Охотском побережье, в Приморье. Созданные Тумановым артели добыли стране вместе с дочерними предприятиями около 500 тонн золота. Равных им по производительности труда в СССР не было
На фото: с президентом РФ Борисом Ельциным в Петрозаводске

Фото: Семен Майстерман и Дмитрий Соколов / ТАСС

«Песню про Бермудский треугольник Володя написал после споров с моей женой»&lt;br> Вадим Туманов был близким другом Владимира Высоцкого (на фото слева). По историям из жизни, рассказанным Тумановым, Высоцкий написал ряд песен, а в соавторстве с писателем Леонидом Мончинским создал роман «Черная свеча». Прототипом главного героя стал Туманов, в основу сюжета легла его биография

«Песню про Бермудский треугольник Володя написал после споров с моей женой»
Вадим Туманов был близким другом Владимира Высоцкого (на фото слева). По историям из жизни, рассказанным Тумановым, Высоцкий написал ряд песен, а в соавторстве с писателем Леонидом Мончинским создал роман «Черная свеча». Прототипом главного героя стал Туманов, в основу сюжета легла его биография

Фото: PhotoXpress

«Мне посчастливилось встретить настоящую любовь и пройти по жизни с женщиной, самой прекрасной на свете… Вспоминая, что нам пришлось перенести и со сколькими несбывшимися надеждами расстаться, я могу теперь сказать: меня не обманула только любовь»&lt;br> Со своей женой Риммой (1936—2008) Вадим Туманов познакомился на Колыме. В 1959 году у пары родился сын Вадим

«Мне посчастливилось встретить настоящую любовь и пройти по жизни с женщиной, самой прекрасной на свете… Вспоминая, что нам пришлось перенести и со сколькими несбывшимися надеждами расстаться, я могу теперь сказать: меня не обманула только любовь»
Со своей женой Риммой (1936—2008) Вадим Туманов познакомился на Колыме. В 1959 году у пары родился сын Вадим

Фото: Автор неизвестен

«Хотелось быть услышанным и сделать много доброго. Слишком поздно я понял, что мои идеи их вовсе не интересовали» &lt;br>В 1979 году Туманов возглавил артель «Печора», которая стала широко известна после скандала с Минцветметом СССР. Конфликт возник в связи с письмом Туманова в Совет министров и предлагавшимся им методом организации золотодобычи, который позволял повышать качество продукции и производительность труда в три-четыре раза. В начале 1980-х годах фактически представлявшая собой кооператив «Печора» перешла на хозрасчет. В 1987 году против Туманова была развернута кампания, итогом которой стала ликвидация артели

«Хотелось быть услышанным и сделать много доброго. Слишком поздно я понял, что мои идеи их вовсе не интересовали»
В 1979 году Туманов возглавил артель «Печора», которая стала широко известна после скандала с Минцветметом СССР. Конфликт возник в связи с письмом Туманова в Совет министров и предлагавшимся им методом организации золотодобычи, который позволял повышать качество продукции и производительность труда в три-четыре раза. В начале 1980-х годах фактически представлявшая собой кооператив «Печора» перешла на хозрасчет. В 1987 году против Туманова была развернута кампания, итогом которой стала ликвидация артели

Фото: PhotoXpress

В 1987 году Туманов открыл кооператив «Строитель», специализировавшийся на строительстве автомобильных дорог. Через три года «Строитель» получил контракт на ремонт всей Московской кольцевой автомобильной дороги и прилегающих к ней участков. Эксперты отмечали, что это один из крупнейших муниципальных контрактов за всю историю московской кооперации. Газеты называли Туманова единственным официальным миллионером времен СССР

В 1987 году Туманов открыл кооператив «Строитель», специализировавшийся на строительстве автомобильных дорог. Через три года «Строитель» получил контракт на ремонт всей Московской кольцевой автомобильной дороги и прилегающих к ней участков. Эксперты отмечали, что это один из крупнейших муниципальных контрактов за всю историю московской кооперации. Газеты называли Туманова единственным официальным миллионером времен СССР

Фото: PhotoXpress

В 1992 году Вадим Туманов выступил инициатором и основным идеологом ряда крупных комплексных проектов по разработке месторождений минерального сырья и драгоценных металлов на Дальнем Востоке. В рамках глобального проекта освоения минеральных ресурсов объединились три партнера — акционерное общество «Туманов и Ко» (Москва), крупнейшее строительное объединение бывшего СССР — концерн «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны) и коммерческая ассоциация «Тан» (Казань). Проект предполагал разработку месторождений угля, бокситов и золота

В 1992 году Вадим Туманов выступил инициатором и основным идеологом ряда крупных комплексных проектов по разработке месторождений минерального сырья и драгоценных металлов на Дальнем Востоке. В рамках глобального проекта освоения минеральных ресурсов объединились три партнера — акционерное общество «Туманов и Ко» (Москва), крупнейшее строительное объединение бывшего СССР — концерн «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны) и коммерческая ассоциация «Тан» (Казань). Проект предполагал разработку месторождений угля, бокситов и золота

Фото: PhotoXpress

В 2004 году вышла автобиографическая книга Вадима Туманова «Все потерять — и вновь начать с мечты…» о годах, проведенных на Колыме, о создании старательских артелей и о ярких людях в жизни предпринимателя &lt;br>На фото: с президентом Российской Академии художеств Зурабом Церетели

В 2004 году вышла автобиографическая книга Вадима Туманова «Все потерять — и вновь начать с мечты…» о годах, проведенных на Колыме, о создании старательских артелей и о ярких людях в жизни предпринимателя
На фото: с президентом Российской Академии художеств Зурабом Церетели

Фото: PhotoXpress

В 2017 году Вадиму Туманову было присвоено звание почетного гражданина Республики Карелия за особые заслуги перед республикой и большой личный вклад в строительство автомобильных дорог, мостов и благоустройство объектов в регионе. Через год он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

В 2017 году Вадиму Туманову было присвоено звание почетного гражданина Республики Карелия за особые заслуги перед республикой и большой личный вклад в строительство автомобильных дорог, мостов и благоустройство объектов в регионе. Через год он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: PhotoXpress

Вадим Туманов умер в Москве на 97-м году жизни 10 июля 2024 года

Вадим Туманов умер в Москве на 97-м году жизни 10 июля 2024 года

Фото: PhotoXpress

Следующая фотография
1 / 11

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в городе Белая Церковь на Украине. С детства мечтал стать моряком. В 1930 году семья переехала во Владивосток. На острове Русский Вадим Туманов учился в электромеханической школе и окончил школу штурманов. Служил на Тихоокеанском флоте, был членом сборной Тихоокеанского флота по боксу, участвовал в Великой Отечественной войне

Фото: Автор неизвестен

«Судьба совершенно не считалась со мной. Восемь лет — лучшие годы молодости! — прошли в колымских лагерях и тюрьмах»
В 1948 году Вадим Туманов был арестован и осужден на восемь лет лагерей (58-я статья УК РСФСР, пункты 6, 8 и 10 — «шпионаж, террор, антисоветская агитация»). По словам самого Туманова, осужден он был «за любовь к Сергею Есенину». Восемь лет провел в тюрьмах и колымских лагерях, работал в Сусуманском, Ягоднинском, Среднеканском районах. Восемь раз пытался бежать, в итоге, с учетом приговоров за побеги, срок вырос до 25 лет

Фото: Архив Вадима Туманова

Был освобожден и полностью реабилитирован в 1956 году, после чего окончил курсы горных мастеров и в том же году организовал первую в стране крупную высокомеханизированную золотодобывающую артель на Колыме. В течение многих лет добывал золото, создавая артели в Якутии, на Приполярном Урале, Охотском побережье, в Приморье. Созданные Тумановым артели добыли стране вместе с дочерними предприятиями около 500 тонн золота. Равных им по производительности труда в СССР не было
На фото: с президентом РФ Борисом Ельциным в Петрозаводске

Фото: Семен Майстерман и Дмитрий Соколов / ТАСС

«Песню про Бермудский треугольник Володя написал после споров с моей женой»
Вадим Туманов был близким другом Владимира Высоцкого (на фото слева). По историям из жизни, рассказанным Тумановым, Высоцкий написал ряд песен, а в соавторстве с писателем Леонидом Мончинским создал роман «Черная свеча». Прототипом главного героя стал Туманов, в основу сюжета легла его биография

Фото: PhotoXpress

«Мне посчастливилось встретить настоящую любовь и пройти по жизни с женщиной, самой прекрасной на свете… Вспоминая, что нам пришлось перенести и со сколькими несбывшимися надеждами расстаться, я могу теперь сказать: меня не обманула только любовь»
Со своей женой Риммой (1936—2008) Вадим Туманов познакомился на Колыме. В 1959 году у пары родился сын Вадим

Фото: Автор неизвестен

«Хотелось быть услышанным и сделать много доброго. Слишком поздно я понял, что мои идеи их вовсе не интересовали»
В 1979 году Туманов возглавил артель «Печора», которая стала широко известна после скандала с Минцветметом СССР. Конфликт возник в связи с письмом Туманова в Совет министров и предлагавшимся им методом организации золотодобычи, который позволял повышать качество продукции и производительность труда в три-четыре раза. В начале 1980-х годах фактически представлявшая собой кооператив «Печора» перешла на хозрасчет. В 1987 году против Туманова была развернута кампания, итогом которой стала ликвидация артели

Фото: PhotoXpress

В 1987 году Туманов открыл кооператив «Строитель», специализировавшийся на строительстве автомобильных дорог. Через три года «Строитель» получил контракт на ремонт всей Московской кольцевой автомобильной дороги и прилегающих к ней участков. Эксперты отмечали, что это один из крупнейших муниципальных контрактов за всю историю московской кооперации. Газеты называли Туманова единственным официальным миллионером времен СССР

Фото: PhotoXpress

В 1992 году Вадим Туманов выступил инициатором и основным идеологом ряда крупных комплексных проектов по разработке месторождений минерального сырья и драгоценных металлов на Дальнем Востоке. В рамках глобального проекта освоения минеральных ресурсов объединились три партнера — акционерное общество «Туманов и Ко» (Москва), крупнейшее строительное объединение бывшего СССР — концерн «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны) и коммерческая ассоциация «Тан» (Казань). Проект предполагал разработку месторождений угля, бокситов и золота

Фото: PhotoXpress

В 2004 году вышла автобиографическая книга Вадима Туманова «Все потерять — и вновь начать с мечты…» о годах, проведенных на Колыме, о создании старательских артелей и о ярких людях в жизни предпринимателя
На фото: с президентом Российской Академии художеств Зурабом Церетели

Фото: PhotoXpress

В 2017 году Вадиму Туманову было присвоено звание почетного гражданина Республики Карелия за особые заслуги перед республикой и большой личный вклад в строительство автомобильных дорог, мостов и благоустройство объектов в регионе. Через год он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: PhotoXpress

Вадим Туманов умер в Москве на 97-м году жизни 10 июля 2024 года

Фото: PhotoXpress

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...