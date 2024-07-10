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Чеченский министр Дудаев опубликовал видео с пленными бойцами ВСУ

Ахмед Дудаев рассказал о разнице между пленными украинцами и пленными чеченцами

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале видео с захваченными в плен украинскими солдатами. Он сделал это в ответ на видеоролики украинского блогера Дмитрия Карпенко. На своем YouTube-канале блогер публикует интервью с российскими военнопленными. В последних нескольких видео он брал интервью у чеченских бойцов.

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

На опубликованном видео Ахмед Дудаев стоит на фоне 11 выстроившихся у стены украинских военнопленных. По словам чеченского министра, все это бойцы 5-й штурмовой бригады ВСУ, которую часто хвалит в своих видео господин Карпенко. Господин Ахмедов утверждает, что все захваченные в плен чеченцы, появившиеся в видео украинского блогера, были пленены, когда они «были в отключке» из-за ранений. Украинские же солдаты, утверждает министр, все сдались в плен добровольно. После этого он обернулся к пленным с просьбой подтвердить его слова, что они и сделали. По словам министра, в этом заключается принципиальная разница между украинскими и чеченскими солдатами.

Также Ахмед Дудаев заявил, что перед записью интервью чеченских бойцов подвергали пыткам. На одном из последних видео на YouTube-канале Дмитрия Карпенко военнопленный заявил, что попал в плен во время одного из первых своих боевых заданий в марте. По его словам, он потерял сознание, ударившись об автомат.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Основные события СВО за июль

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Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО

Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО

Фото: SAMUEL CORUM / AFP

9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции

9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным

Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа)

Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа)

Фото: Reuters / Kuba Stezycki

8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО

8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО

Фото: Reuters / Stringer

Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения

Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы

7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы

Фото: Leah Jones / Ministry of Defence / AP

7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ

7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ

Фото: @gusev_36

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области

Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области

Фото: Министерство энергетики Украины

Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент

Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин

Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин

Фото: @pushilindenis

Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары»

Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары»

Фото: @russiakuban

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА

4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА

Фото: Reuters / Gleb Garanich

4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий»

4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно»

ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно»

Фото: Reuters

В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура

В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура

Фото: Dnipropetrovs’k Regional Military Administration / AFP

Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля

Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску &lt;br>На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску
На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

Фото: Министерство обороны РФ

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

Фото: U.S. Army

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

Фото: Reuters / Leah Millis

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

Фото: Минюстр Украины

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО

Фото: SAMUEL CORUM / AFP

9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа)

Фото: Reuters / Kuba Stezycki

8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО

Фото: Reuters / Stringer

Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы

Фото: Leah Jones / Ministry of Defence / AP

7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ

Фото: @gusev_36

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области

Фото: Министерство энергетики Украины

Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин

Фото: @pushilindenis

Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары»

Фото: @russiakuban

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА

Фото: Reuters / Gleb Garanich

4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно»

Фото: Reuters

В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура

Фото: Dnipropetrovs’k Regional Military Administration / AFP

Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску
На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

Фото: Министерство обороны РФ

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

Фото: U.S. Army

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

Фото: Reuters / Leah Millis

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

Фото: Минюстр Украины

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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