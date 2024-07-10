Чеченский министр Дудаев опубликовал видео с пленными бойцами ВСУ

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале видео с захваченными в плен украинскими солдатами. Он сделал это в ответ на видеоролики украинского блогера Дмитрия Карпенко. На своем YouTube-канале блогер публикует интервью с российскими военнопленными. В последних нескольких видео он брал интервью у чеченских бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

На опубликованном видео Ахмед Дудаев стоит на фоне 11 выстроившихся у стены украинских военнопленных. По словам чеченского министра, все это бойцы 5-й штурмовой бригады ВСУ, которую часто хвалит в своих видео господин Карпенко. Господин Ахмедов утверждает, что все захваченные в плен чеченцы, появившиеся в видео украинского блогера, были пленены, когда они «были в отключке» из-за ранений. Украинские же солдаты, утверждает министр, все сдались в плен добровольно. После этого он обернулся к пленным с просьбой подтвердить его слова, что они и сделали. По словам министра, в этом заключается принципиальная разница между украинскими и чеченскими солдатами.

Также Ахмед Дудаев заявил, что перед записью интервью чеченских бойцов подвергали пыткам. На одном из последних видео на YouTube-канале Дмитрия Карпенко военнопленный заявил, что попал в плен во время одного из первых своих боевых заданий в марте. По его словам, он потерял сознание, ударившись об автомат.

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