Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«В любой непонятной ситуации идите учиться»

Андрей Шишаков о перспективах бизнес-образования

Академический директор новой флагманской программы Школы управления «Сколково» Андрей Шишаков в интервью «Ъ-Review» рассказал о том, как меняется бизнес-образование в России и мире, а также о том, как оно помогает проходить личные и управленческие кризисы.

Академический директор новой флагманской программы Школы управления «Сколково» Андрей Шишаков

Академический директор новой флагманской программы Школы управления «Сколково» Андрей Шишаков

Академический директор новой флагманской программы Школы управления «Сколково» Андрей Шишаков

— Как меняется бизнес-образование в мире? Какие тренды вы видите? В последние годы в отношении программ MBA легко услышать, что получение диплома уже не дает такие преимущества при трудоустройстве или продвижении по карьерной лестнице, как раньше.

— Меняется мир — меняется образование. Трансформация бизнес-образования была запущена не сейчас — дипломы бизнес-школ не увеличивают личный денежный поток, как раньше. Сейчас таких специалистов слишком много, и результатами «фабричного» образования сложно кого-то удивить. При этом образование, учитывающее индивидуальные особенности, набирает обороты, навыково и метанавыково образование очень востребовано.

Динамично развиваются корпоративные университеты, которые быстрее, чем традиционные вузы и бизнес-школы, адаптируются к изменениям на рынке и запросам заказчиков. Традиционные знания в целом теряют сакральность — в вашем распоряжении всегда есть интернет. Алгоритмы поиска оптимизируют наши коммуникации с накопленным массивом знаний. Чтобы освоить базовые концепции, бизнес-школа не нужна. Еще два важных игрока на этом рынке — консультанты и акселераторы. Вы приходите со своим проектом, развиваете его, а по итогам обучения презентуете потенциальным инвесторам. Так что можно сказать, что есть два движения: от академии к практике, от диплома в сторону встречи с деньгами.

При этом дипломные программы международного стандарта, полученные в первоклассных учебных заведениях, продолжают подтверждать определенный уровень профессионализма и квалификации кандидатов, что, безусловно, облегчает жизнь рекрутеров и работодателей.

— Как изменился российский рынок бизнес-образования за последние два года? Как вы оцениваете перспективы?

— Перспективы российского бизнес-образования напрямую связаны с наличием бизнеса в стране — если бизнес и рыночная экономика будут сохраняться, то и запросы на бизнес-образование, безусловно, будут развиваться. Если страна будет сдвигаться в сторону плановой экономики, то спрос на бизнес-образование расти не будет.

Образование — это всегда персональная трансформация, которая смягчает прохождение кризисов. Если вы не знаете, что делать в жизни дальше, есть несколько вариантов, с разным риском и потенциальным ущербом здоровью: от экстремальных видов спорта и различных стимуляторов, до эзотерики, религии и философии. Здоровый способ прохождения кризиса и неопределенности — осознанное развитие и улучшение себя. Одним из вариантов этого развития может быть бизнес-образование. Оно становится таким «ретритом», чтобы поддерживать когнитивную функцию и общение с другими людьми. Для тех, кто утонул в операционке, образование дает возможность узнать, что происходит вокруг. Выйти из информационного пузыря или как минимум расширить его.

— Что происходит со спросом на бизнес-программы в России?

— Раньше мы набирали по 30–40 человек в класс, и это считалось хорошо. Сейчас — 70–80. Мне кажется, что удвоение обучающихся говорит о том, что очевидно спрос есть.

— Вы запускаете новую программу — Global AMP, в чем ее особенность? Это следующая степень MBA или EMBA? Почему ее запуск происходит именно сейчас?

— Подобные программы есть у крупнейших бизнес-школ мира. Global Advanced Management Programme пока не стала стандартом, школы сами определяют ее состав. У нас тоже своя версия, и мы сейчас находимся в таком же поиске, как и другие бизнес-школы. Сейчас это формат, который ориентирован на людей, уже имеющих дипломное бизнес-образование: у них есть знания, нетворкинг, но они ищут для себя новые возможности, новые линзы для более четкого восприятия действительности. Люди живут дольше, дольше остаются активными, занятыми в экономике и бизнесе. При этом на саму программу мы приглашаем людей, для которых на первый план выходит переключение смыслов в деятельности, переход от money making к sense making.

— На какой эффект от программы могут рассчитывать будущие студенты?

— Основная мотивация — преодоление кризиса. Если не понимаете, что происходит вокруг, идите учитесь. В этом смысле ценность, которую получают студенты Global AMP, не отличается от МВА или EМВА. Но разные запросы возникают в разное время, и люди, которые все эти кризисы проживают, понимают, что каждый следующий интереснее предыдущего. Ты становишься личностью с другим набором требований, с другим набором ожиданий от происходящего, с другим уровнем уверенности, навыками профессиональной презентации. Чтобы получить новую оптику, нужны новые очки, через которые вы будете смотреть на то, что происходит в мире. На этой программе люди как раз получают новую оптику. Это ценно, потому что чем меньше искажений у вашей оптики, тем ближе ожидания к реальности. Эта программа у нас флагманская, мы считаем, что даем студентам самую современную оптику, которую только можно получить.

— Проблема возрастных кризисов и «кризисов смыслов» обсуждается все чаще, ваш ответ — образование?

— Человек в среднем раз в десять лет встречается с каким-то кризисом. У кого-то это бывает быстрее — из-за тревожности либо из-за особенностей мозга. То есть кто-то кризис середины жизни вполне себе проживает в 30 лет. Когда такой слушатель появляется на программе МВА, то видно, что ему бы подошла уже следующая программа — восприятие мира другое. В 20 лет человек начинает думать, нужен ли он кому-то. Для этого существуют магистерские программы, которые дают профессиональные навыки. В районе 30 лет, а в IT-компаниях бывает и раньше, так как карьеры развиваются быстрее, возникает первый кризис. Из человека, который хорошо делал определенную задачу, начинают делать микроначальника. До этого он был программистом, продавцом или инженером, а стал начальником программистов, продавцов или инженеров. Такой человек попадает в страшную ситуацию: он не знает, как быть начальником. Ответ на этот кризис очень простой — это программа MBA, где можно получить знания о цикличности бизнеса, планировании, стратегировании, бухучете, финансовой математике.

Следующий кризис — это кризис середины жизни, он про осознание своей смертности, в среднем он наступает в 37–45 лет. Вы понимаете, что каждый день — очень ценный. В этот момент люди обычно начинают покупать яркие вещи, у женщин появляются молодые поклонники, мужчины убегают из дома в попытке продлить молодость. Человек подводит предварительные итоги своей жизни. То, что вчера казалось стабильным, выглядит иначе, и ответом здесь становится Executive MBA.

Это программы с сильным терапевтическим эффектом, они больше нацелены на концептуальные знания, влияние на людей, личную трансформацию. У вас появляются новые друзья, завести которых при прочих равных гораздо тяжелее, чем в 20 или 30.

Следующий кризис — это кризис 50 лет (опять же с развилкой 47–58 лет), когда человек начинает задумываться, что останется после него, какие знания он может передать. И здесь опять же два пути — кто-то идет в академию и пишет докторскую диссертацию, а для тех, кто в академию не стремится, существуют программы Global AMP. Есть и более поздние кризисы, и я уверен, что под них тоже со временем появятся бизнес-программы. Мои ровесники, а мне 53, на самом деле уже не считаются какими-то суперстарыми людьми.

— Расскажите поподробнее про программу курса, как будет проходить обучение.

— Есть несколько ценностей, которые получает слушатель программы. Во-первых, это вес диплома, во-вторых, это знания, в-третьих, сила когорты, нетворкинг. Структура программы построена по принципу Zoom-out — мы идем от частного к общему, и скорее не аналитическим, а синтетическим путем. Этот путь мы называем концептуализацией. В чем продвинутость управленческих знаний, которые можно получить на программе? Все знания условно можно разделить на три колонны: первая — это управленческие навыки, вторая — предпринимательские навыки, третья — это лидерские навыки.

Нас интересуют верхние этажи лидерских моделей. Во второй колонне наверху находится уже мультипредпринимательство, холдинги, конгломераты. Люди, которые к нам идут, первые компании уже запустили. В третьей колонне знания также делятся на технические навыки и межперсональные — это и коучинговые методики, философские и религиозные рамки. Мы объясняем, как работает социум, пока люди управляют людьми,— это один из самых важных навыков. Наконец, последний уровень — это концептуальные навыки. Например, один из модулей у нас проходит в Кейптауне в ЮАР, другой — в Бразилии: мы смотрим страновые процессы на примере социума, который прожил сильную трансформацию. Смотрим, как работают think-thanks, как работает мировая академия. Мы учимся складывать вместе отраслевые, страновые, религиозные тренды с тем, что происходит у нас в бизнесе и личной жизни. В этой концептуализации мы ищем навыки управления собой, своими компаниями, микросоциумами.

— Какие школы будут партнерами программы? Чем продиктован выбор?

— Все начинается в деревне Сколково — задача первого модуля познакомиться с собой и командой единомышленников, определить свои задачи и приоритеты. Затем у нас планируется четыре международных модуля.

Сначала мы едем в ЮАР, и этот модуль направлен на работу с талантами и командой. Потом в Сингапур и Китай, где говорим о клиентской повестке, историях, связанных с инновациями.

Замыкает этот процесс посещение бизнес-школы в Бразилии, где мы смотрим на коммуны на Амазонке и будем говорить о позитивных изменениях в обществе и сложностях, с которыми они сталкиваются.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Интервью взяла Татьяна Едовина

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...