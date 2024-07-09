Продажи элитной недвижимости выросли вдвое

За первые шесть месяцев 2024 года спрос на элитную недвижимость вырос практически в два раза к аналогичному периоду 2023 года. При этом увеличилось не только количество сделок, но и средняя площадь проданных лотов, а также бюджеты покупки. Основной интерес пришелся на жилые комплексы в Хамовниках, Пресненском районе и Дорогомилово. Какие проекты в этом сегменте пользуются популярностью — в обзоре «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Инвестиционной группы АБСОЛЮТ Фото: пресс-служба Инвестиционной группы АБСОЛЮТ

Востребованные метры

В первом полугодии 2024 года в Москве было продано по ДДУ 426 квартир и апартаментов стоимостью свыше 1 млн руб. за 1 кв. м — это на 86% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 229 лотов, следует из данных, предоставленных DataFlat.ru. Суммарная площадь реализованных объектов составляет более 54 тыс. кв. м, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом средняя площадь наиболее востребованных квартир выросла со 119 до 127 кв. м.

Наряду с объемами растет и средняя цена сделки, которая по итогам первого полугодия находится на уровне 1,4 млн руб. за 1 кв. м — прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 14%. При этом за счет увеличения площадей востребованных квартир средние бюджеты возросли более существенно — со 142 млн до 173 млн руб., или на 22% год к году.

Сейчас фиксируется повышенный интерес к высокобюджетным проектам, подтверждает партнер NF Group Андрей Соловьев. По наблюдениям заместителя председателя совета директоров ГК «Стилобат» Булата Алимова, на протяжении последнего года высокая покупательская активность отмечается на фоне не менее высокой активности девелоперов по выводу на рынок новых проектов.

Только за последние 1,5 года рынок пополнился 18 новыми проектами, на долю которых приходится порядка 40% текущего объема предложения. Таким образом, на сегодняшний день на рынке высокобюджетного жилья представлено 40 проектов в активной фазе строительства. Объем предложения в них насчитывает более 1,6 тыс. квартир и апартаментов. Тем не менее сделки с ценой более 1 млн руб. за 1 кв. м в первом полугодии зафиксированы в 32 проектах.

Новые комплексы

Основной вектор внимания состоятельных покупателей сейчас направлен именно в сторону новых комплексов с качественной концепцией, в элитных локациях за пределами исторического центра. Лидером по продажам в сегменте высокобюджетных новостроек Москвы в первом полугодии с существенным отрывом от других проектов стал ЖК Luzhniki Collection, расположенный на Лужнецкой набережной в районе Хамовники. На проект пришлось 30% от общего числа сделок в сегменте, говорит директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская недвижимость» Анатолий Довгань. В январе—июне в жилом комплексе было реализовано 124 лота суммарной площадью 13,5 тыс. кв. м, по данным о зарегистрированных Росреестром ДДУ.

Вторую позицию рейтинга занимает расположенный в Пресненском районе ЖК «Тишинский бульвар» с объемом продаж 66 лотов на 6,8 тыс. кв. м, продажи в котором открылись в марте текущего года. Высокие показатели также отмечены и у жилого комплекса «Бадаевский», занявшего третье место по объему спроса. В этом проекте, расположенном в районе Дорогомилово, было продано 39 лотов суммарной площадью 5 тыс. кв. м.

Интерес покупателей к лидеру продаж можно назвать объективным, рассуждает Анатолий Довгань. Рядом находятся набережная Москвы-реки, Воробьевы горы, Нескучный сад, обширная спортивная инфраструктура «Лужников», в локации удобная транспортная доступность. Кроме того, Хамовники — исторически один из популярнейших районов для клиентов с высоким бюджетом покупки, добавляет Булат Алимов. На востребованность элитного проекта повлияла «совокупность факторов: надежный застройщик, уникальная локация, потенциал к дальнейшему росту цен»,— отмечает владелец агентства Nika Estate Виктор Садыгов.

Еще одна причина высокого спроса — в локации редко появляются комплексные проекты. В Хамовниках преобладает историческая застройка, новые ЖК обычно реализуются точечно, что ограничивает возможность создания полноценной сопутствующей инфраструктуры внутри проекта.

Востребованность элитной недвижимости у семей также подтверждается на примере Luzhniki Collection. Высоким спросом пользуются семейные форматы больших площадей с большой мастер-спальней и двумя детскими. Средняя площадь приобретенных в первом полугодии лотов в проекте составляет 109 кв. м. В комплексе «Тишинский бульвар» средняя площадь проданных квартир составила 103 кв. м, в «Бадаевском» — 128 кв. м.

Топ-10 элитных новостроек Москвы со средней ценой от 1 млн руб. за кв. м по объемам продаж в 2024 году Выйти из полноэкранного режима № Проект Район Формат предложения Девелопер Январь-июнь 2024 год Январь-июнь 2023 год Число сделок, шт. Общая площадь сделок, кв. м Число сделок, шт. Общая площадь сделок, кв. м 1 Luzhniki Collection Хамовники Квартиры Абсолют 124 13 520 112 11 618 2 Тишинский бульвар Пресненский Квартиры SMINEX 66 6 780 не в продаже 3 Бадаевский Дорогомилово Квартиры Capital Group 39 4 976 28 3 546 4 Victory Park Residences Дорогомилово Квартиры ANT Development 27 3 627 5 462 5 Вишневый сад (3 очередь) Раменки Квартиры AB Development 26 5 002 17 2 356 6 Sky View Пресненский Апартаменты СЗ Киноцентр 25 4 100 11 1 431 7 Дом Франка Мещанский Квартиры Трансстройинвест 21 2 533 1 65 8 Nicole Тверской Квартиры MR Group 11 1 075 не в продаже 9 Лаврушинский Якиманка Квартиры SMINEX 9 2 051 6 963 10 Forum Мещанский Квартиры MR Group 8 509 1 60 Открыть в новом окне Подсчеты аналитиков на основе данных DataFlat.ru.

Выгодная инвестиция

Российский рынок недвижимости растет, поэтому резиденты и сконцентрировались на приобретении дорогого жилья внутри страны. «Покупатели, сосредоточившись на внутреннем рынке, выбирают проекты с уникальной, не имеющей аналогов концепцией — такие, которые способны предоставить максимальный уровень комфорта в сочетании с приватностью и безопасностью»,— резюмирует Виктор Садыгов. Помимо внутреннего спроса к российскому рынку элитной недвижимости растет интерес и со стороны иностранных граждан, добавляет основатель сервиса Open City Евгений Дружинин.

Таким образом, активно растущий в текущих реалиях рынок столичной элитной недвижимости — явление многофакторное, заключают эксперты. Это в первую очередь качественное предложение самого рынка, а именно интересные и наполненные проекты в привлекательных локациях, уникальные характеристики и видовые особенности, востребованные покупателями, функциональные планировочные решения, насыщенная инфраструктура и благоустройство, качественный сервис управления. Подобное предложение способно удовлетворить потребности современной аудитории высокобюджетного жилья.

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Арина Дмитриева