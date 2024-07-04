Военврачу никто не пишет

Ветеран специальной военной операции (СВО) Владимир Медведев, выдвинутый в губернаторы Челябинской области от Партии пенсионеров, не прошел так называемый муниципальный фильтр. Для регистрации выдвиженцам нужно было получить подписи 264 муниципальных депутатов, но господин Медведев — единственный пока в России участник СВО среди кандидатов в губернаторы — собрать такое количество автографов не сумел. Остальные кандидаты, в том числе выдвинутые «Яблоком» и «Зеленой альтернативой», с этой задачей справились. Эксперт напоминает, что заручиться нужным числом подписей оппозиционеры способны только с помощью «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран спецоперации Владимир Медведев (слева) шел на выборы губернатора Челябинской области от Партии пенсионеров

Фото: Избирком Челябинской области Ветеран спецоперации Владимир Медведев (слева) шел на выборы губернатора Челябинской области от Партии пенсионеров

Фото: Избирком Челябинской области

Вечером 4 июля избирательная комиссия Челябинской области завершила прием документов на регистрацию от кандидатов в губернаторы. Полный пакет представили пять из шести выдвиженцев: действующий глава региона Алексей Текслер («Единая Россия»), депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов, депутат заксобрания региона от ЛДПР Виталий Пашин, лидер местной ячейки «Яблока» Ярослав Щербаков и заместитель председателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев.

Единственным выдвиженцем на пост губернатора, который не принес документы в избирком, стал член Партии пенсионеров Владимир Медведев — 54-летний уроженец Сима (Челябинская область) и инструктор по тактической медицине.

По данным региональной ячейки партии, с декабря 2023 по март 2024 года господин Медведев находился в зоне СВО в должности начальника медицинской службы разведывательной роты 1-го батальона «Прага». Отметим, что на текущий момент он является единственным участником СВО, выдвинувшимся в этом году на губернаторские выборы (они пройдут в 25 субъектах). Правда, примерно в половине регионов выдвижение кандидатов в губернаторы еще не завершено.

Напомним, для регистрации каждому выдвиженцу необходимо было собрать в свою поддержку подписи не менее 264 муниципальных глав и депутатов. Сколько автографов успел получить господин Медведев, неизвестно: в пресс-службе партии отказались прокомментировать ситуацию, а руководитель ее регионального отделения Степан Фирстов не ответил на звонок «Ъ». Связаться с самим кандидатом Медведевым «Ъ» не удалось.

Политолог Сергей Зырянов напоминает, что вопрос прохождения муниципального фильтра зависит от позиции «Единой России», поскольку партия власти контролирует большинство муниципальных депутатов региона, которые всегда руководствуются партийной дисциплиной.

И пример успешного сбора подписей неизвестным в Челябинской области политиком от «Зеленой альтернативы» это подтверждает, добавляет эксперт. (Степан Соловьев — единственный кандидат из Москвы, при этом он одновременно претендует еще и на пост губернатора Самарской области.) «Во время выборов в заксобрание Челябинской области в 2020 году представитель “Зеленой альтернативы” Михаил Махов не был в числе лидеров, но внезапно собрал много голосов по одному из округов в Златоусте. Думаю, этой партии дают зеленый свет»,— резюмирует политолог.

В региональном отделении «Единой России» отказались говорить, помогали ли единороссы выдвиженцам других партий. Представитель «Единой России» лишь подчеркнул, что у партии есть свой кандидат — губернатор Алексей Текслер, который заодно возглавляет отделение партии. Поэтому все силы, по словам собеседника «Ъ», были направлены на его поддержку.

На проверку документов у избирательной комиссии есть десять дней, после чего станет известен окончательный список кандидатов в губернаторы Челябинской области. Голосование пройдет 7 и 8 сентября.

Карина Кальярова, Челябинск