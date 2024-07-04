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Коммерсантъ FM
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Медведев: с начала 2024 года на службу по контракту принято 190 тыс. человек

С начала 2024 года контракты с Минобороны России заключили около 190 тыс. граждан, рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на 1 тыс. человек.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1 тыс. человек. Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядком 190 тыс. граждан РФ»,— рассказал Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны, посвященном комплектованию вооруженных сил РФ в первом полугодии 2024 года. Видеозапись совещания опубликована на его странице во «ВКонтакте».

В целом, как отметил Дмитрий Медведев, поставленная президентом Владимиром Путиным задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в 2024 году выполняется. Он отдельно поблагодарил россиян, которые добровольно решили отправиться в зону боевых действий на Украину. «Они сделали это из чувства долга, по зову сердца, понимая, с какими сложностями и рисками связана эта служба»,— добавил он.

В декабре 2023 года Дмитрий Медведев рассказал, что в прошлом году на службу по контракту в вооруженные силы России было принято 500 тыс. человек. По данным на июнь 2024 года, представленным Владимиром Путиным, в зоне военной операции находилось почти 700 тыс. военнослужащих ВС РФ.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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