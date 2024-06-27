КПЭ на автомате

В последнее время перед многими крупными компаниями встал вопрос о внедрении программных разработок для «оцифровки» HR-процессов. В частности, Трубной Металлургической Компании (ТМК) предстояло выбрать автоматизированную систему формирования и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ). Замгендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина — о том, почему предприятие решило, протестировав различные готовые решения, создавать свой собственный продукт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Замгендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Некоторое время назад мы в ТМК пришли к выводу — нам необходима автоматизированная система формирования и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ). Рассматривая внешние предложения, мы столкнулись с несколькими проблемами, типичными при поиске ПО для компании такого масштаба, производящей реальный продукт,— в состав ТМК входит более чем 30 предприятий в нескольких регионах страны с общей численностью сотрудников около 60 тыс. человек. Существующие готовые решения ориентированы по большому счету на организации, работающие в сфере услуг. Соответственно, расчет КПЭ, «зашитый» в их системах, нерелевантен для производства и не позволяет использовать более сложные подходы в расчетах. К тому же размеры ТМК предполагают сочетание унификации процесса целеполагания с одновременным учетом специфики процессов на каждом отдельном предприятии. Стандартные продукты на это не рассчитаны, поэтому в конце концов мы сделали выбор в пользу создания собственного уникального продукта в сотрудничестве с внешним поставщиком, который погрузится в особенности нашего бизнеса и будет лоялен к нашим требованиям. Отмечу, что ранее при попытках скорректировать алгоритмы ПО, предоставляемого иностранными разработчиками, мы сталкивались с нежеланием крупного международного игрока подстраиваться под нужды компаний. При этом вендоры из стран СНГ более внимательны к просьбам заказчика, стремясь зарекомендовать себя на новом рынке. Поэтому опасения компаний, связанные с необходимостью работы с незнакомыми ранее поставщиками, нивелируются готовностью последних идти навстречу пожеланиям клиента.

Такая комбинация вовлеченности заказчика и готовности исполнителя в нашем случае дала отличные результаты и может послужить примером для других крупных компаний реального сектора экономики, имеющих схожую структуру и требования к автоматизированной системе формирования и оценки КПЭ.

Во-первых, помня о необходимости сочетания контроля и гибкости во взаимодействии головной компании и предприятий, мы разделили автоматизированные системы формирования и оценки КПЭ линейного персонала каждого завода и алгоритмы формирования и оценки КПЭ высшего руководства завода и управляющей компании. В изученных нами в ходе анализа рынка решениях КПЭ работников всех уровней могли учитываться в единой системе: от генерального директора управляющей компании до рядового рабочего в цехе. При этом процессы различаются, поскольку сами работники не отчитываются за выполнение своих показателей и их установление, а руководители должны сами работать в системе. Во-вторых, благодаря такому разделению процесс сверки фактов выполнения, которые собираются на заводе по тому или иному показателю, и выявления расхождения с данными от функциональных служб значительно упростился и ускорился. У заводов есть определенная степень свободы в согласовании процесса формирования и учета КПЭ. В-третьих, наша автоматизированная система дает возможность быстрее реагировать на внешние вызовы: при необходимости можно изменить методику формирования или оценки КПЭ и оповестить об этом всех участников процесса в режиме реального времени. Учитывая размеры компании, такая гибкость в принятии решения дорогого стоит. Ускоряет этот процесс и возможность онлайн-коммуникации между сотрудниками, что позволяет уже в ходе подготовки к индивидуальным встречам взаимодействовать с коллегами по его ключевым вопросам. В дальнейших планах — автоматический анализ промежуточного выполнения показателей, что позволит оперативнее замерять степень достижения конечных КПЭ.

В любой крупной организации такие кардинальные новации на уровне всей структуры обычно встречают сопротивление сотрудников. Разработка уникального продукта под корпоративные нужды — действенный способ его предотвратить, что мы можем подтвердить на своем примере. Система была внедрена в ТМК в мае 2023 года, а в 2024 году после завершения процессов оценки и постановки целей на текущий год был проведен опрос по оценке удовлетворенности ее работой. Сотрудники оценили удобство использования функционала на 4,6 балла из 5 возможных, индекс потребительской лояльности составил 50%. Если говорить о снижении трудозатрат, то экономия времени от внедрения системы составляет более 1 тыс. человеко-часов по компании за полный цикл работ от этапа постановки до оценки.

Последним по упоминанию, но не по важности фактором, доказывающим оптимальность использованного ТМК подхода к разработке и внедрению ПО, является безопасность. Система размещена не в облачном хранилище, а на внутреннем сервере компании, что для российских производителей в современных условиях является важным фактором при принятии решения.