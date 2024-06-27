Кадры завтра — инвестиции сегодня

Сегодня в России происходит широкомасштабное восстановление перерабатывающих секторов промышленности. Экономика остро нуждается в рабочих и специалистах технической направленности. Но, по данным ВШЭ, число выпускников рабочих профессий и инженерных специальностей постоянно падает: в 2000 году этот показатель составлял 762,3 тыс. человек, а в 2022-м их было только 161,2 тыс. человек. В результате, согласно опубликованному в декабре прошлого года исследованию «Росконгресса» «Кадровый голод. Почему мировой экономике не хватает людей», проблемы с кадрами испытывают более 70% российских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Воротнички стремительно синеют

Аналитики hh.ru в обзоре «Новое время — новые вызовы: экономика, технологии, люди» констатируют: бизнес работает в пресловутую эпоху перемен и основной фокус у него должен быть на удержании сотрудников. Людей не станет больше, а конкуренция не станет меньше. Продолжится рост зарплат. Подбор будет дорогим и долгим. Дополнительный наем будет сложен и дорог, а люди станут еще более требовательными к работе: к условиям, к ожиданиям проектов и задач со смыслом и ценностью, к личности руководителя.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в условиях рекордно низкой безработицы важно перенастроить систему подготовки специалистов. И в этой связи, уверен он, необходимо усилить роль промышленных предприятий в подготовке кадров: «Многие предприятия по собственной инициативе и за свой счет уже сегодня реализуют такую практику, и она подтвердила свою эффективность». «Одна из ключевых задач, которая перед нами стоит,— синхронизация потенциала и возможностей образовательных организаций с запросами реального сектора экономики»,— сообщил, в свою очередь, на сессии «Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего», которая прошла на ПМЭФ-2024, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В целом на рынке труда хорошо заметен тренд на переток студентов из высших учебных заведений в систему средних специальных учебных заведений (ссузы). Так, отметил Дмитрий Чернышенко, сегодня около 60% выпускников девятых классов выбирают систему среднего профессионального образования (СПО) как старт карьерного пути. Это очень серьезная цифра: она охватывает половину молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Сегодня в России порядка 3,5 тыс. организаций СПО, и в них учатся порядка 4 млн студентов.

Решить проблему с обучением будущих специалистов призван федеральный проект «Профессионалитет», который реализуется в России с 2022 года. Его задача — подготовка кадров под реальные нужды конкретных работодателей из технологических отраслей. Для изменения сложившейся ситуации с дефицитом кадров в рамках программы в масштабах всей страны развивается партнерство государства, вузов, ссузов и бизнеса по подготовке «синих воротничков».

Проект предусматривает сокращение до 40% сроков подготовки по большинству основных профессиональных образовательных программ, усиление практической направленности обучения и подготовку выпускников под конкретные рабочие места. В рамках «Профессионалитета» предполагается трудоустройство не менее 85% выпускников.

Главное в «Профессионалитете» — внедрение практикоориентированных подходов. Это включает оплачиваемые стажировки в компаниях с последующим трудоустройством, стипендиальную программу, целевые договоры со студентами, а также организацию экскурсий на производство с действующими сотрудниками предприятий в качестве гидов. При таком подходе компании получают готовых сразу приступить к работе специалистов, а выпускники — гарантию трудоустройства по окончании обучения.

От металлургии до IT

Доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Юлия Косенкова прогнозирует дальнейший рост популярности среднего профессионального образования. Расширение программы «Профессионалитет» и участие в ней крупных компаний открывают перед студентами и выпускниками большие возможности стать востребованным специалистом и начать большой карьерный путь.

За два неполных года с запуска проекта «Профессионалитет» показатели более чем впечатляющие: в нем участвуют 79 российских регионов, где действуют 370 образовательных кластеров. В них обучаются порядка 1,35 млн студентов. Бизнес-партнерами федерального проекта уже стали 1600 компаний, 85% студентов после стажировки трудоустроены. В числе партнеров проекта — «Евраз», РЖД, «Росатом», РУСАЛ, «Северсталь», «Фосагро».

Престиж рабочих профессий в обществе стал повышаться, а «Профессионалитет», по оценке Дмитрия Чернышенко, к 2030 году охватит 100% профессиональных образовательных организаций России.

Значение проекта «Профессионалитет» для развития системы СПО в рамках ПМЭФ-24 отметил и заместитель министра просвещения Денис Грибов. «Сегодня система СПО способна гибко реагировать на социально-экономические изменения и обеспечивает подготовку кадров именно под запросы работодателей. Контрольные цифры приема формируются исходя из запроса региональной экономики, перераспределение идет в пользу технических специальностей для обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики»,— сказал он.

В рамках «Профессионалитета» РУСАЛ берет шефство над колледжами и техникумами, помогает актуализировать их учебные программы (для максимальной нацеленности на практику) и организует на своем производстве стажировки студентов. Итоги недолгого срока работы компании в рамках проекта впечатляют. На текущий момент РУСАЛ создал уже пять образовательных кластеров.

Одним из них является кластер в Свердловской области по направлению «металлургия», реализуемый на базе Каменск-Уральского политехнического колледжа. Кластер готовит специалистов для реализации непрерывного технологического цикла: от добычи сырья до получения металла. Дополнительно ведется подготовка кадров по обслуживанию и ремонту технологического оборудования. В Североуральском политехникуме в рамках программы модернизируются три лаборатории на сумму свыше 35 млн руб. На развитие кластера в Североуральске было направлено свыше 205 млн руб., из них 105 млн руб. вложил РУСАЛ.

Также сотрудников для металлургического направления готовит Иркутский кластер. Будущие металлурги получают знания и опыт на базе Братского индустриально-металлургического техникума. Индустриальным партнером Иркутского энергетического колледжа, где готовят будущих энергетиков, выступает компания «ЕвроСибЭнерго». Этот кластер уникален тем, что он занимается организацией производственных практик с использованием Стандарта по наставничеству. Расходы на его деятельность к текущему моменту превысили 139,5 млн руб.

«ЕвроСибЭнерго» включилась также в создание кластера и в Краснодарском крае на базе Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа. Здесь в сельскохозяйственном регионе развивают ИТ-направление.

Профессионалы с сибирским характером

В этом году РУСАЛ, позитивно оценивая работу на других площадках, совместно с федеральным и региональным министерствами образования открыл свой пятый по счету образовательный кластер, где будут вести подготовку специалистов по направлению «металлургия». Проект будет реализован с 2024 по 2028 год на базе Красноярского индустриально-металлургического техникума, Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса и Дивногорского гидроэнергетического техникума. Учиться по программам «Профессионалитета» в эти учебные заведения с 1 сентября 2024 года придут 250 студентов.

В новом образовательном кластере будет вестись программа подготовки ключевых специалистов для всего производственного цикла. На текущий момент продолжается ремонт спортивного зала, столовой, обустройство прилегающей территории для создания комфортных условий обучения и жизни студентов. Также ведется оснащение кластера самым современным оборудованием и тренажерами.

В образовательном пространстве Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса будет моделироваться технологический процесс производства глинозема. На эти цели направлено 20 млн руб. Также компания вложила средства в ремонт студенческого общежития колледжа, обновление материально-технической базы учебного заведения. В целом финансирование кластера в Красноярском крае составит 212,6 млн руб., из них 50 млн руб.— средства регионального бюджета, а 62,6 млн руб.— деньги РУСАЛа.

Со стороны РУСАЛа участниками образовательного кластера станут: Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический завод, Литейно-механический завод СКАД, Богучанский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат. Уникальность данного кластера в том, что он будет вести комплексную подготовку специалистов для всего технологического цикла: от добычи сырья до получения металла. Дополнительно в «Профессионалитет» введены направления по подготовке специалистов по обслуживанию и ремонту технологического оборудования.

Как отметила Светлана Маковская, министр образования Красноярского края, «Профессионалитет» направлен на то, чтобы ликвидировать дефицит кадров.

«Это новый формат взаимодействия вузов и промышленных предприятий. Студенты получают теоретические здания с упором на практику благодаря партнерству с компанией РУСАЛ. Крепкая база знаний позволит нашим студентам трудоустраиваться и быть востребованными на предприятиях региона и страны»,— подчеркнула министр.

Работать в системе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Естественно, бизнес заинтересован в решении проблемы с кадрами и предпринимает огромные усилия для ее преодоления. Как рассказывает генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, компания в партнерстве со школами, вузами, ссузами, федеральными и региональными властями уже запустила целый ряд просветительских и образовательных программ. Сегодня эта работа охватывает все этапы подготовки будущих сотрудников: от детского сада до университета.

Ежегодный охват молодежи различными программами РУСАЛа составляет более 5 тыс. школьников, 2 тыс. студентов ссузов, 4 тыс. студентов вузов и около 2 тыс. стажеров. В числе программ — поддержка педагогов и детей, стипендии, инвестиции в профобразование, стажировки, практики, а также профильные академии на базе СФУ.

Безусловно, отмечают в компании, подводить итоги этой работы рано, но промежуточные показатели более чем уверенные. Так, в совместных проектах с «Профессионалитетом» заняты все бюджетные места. По завершении учебы около двух третей студентов по собственной инициативе заключают с РУСАЛом целевые договоры.

В компании уверены: такой подход имеет и социальное значение: меняется контингент техникумов и колледжей, молодежь идет туда не по остаточному принципу, когда «никуда не взяли», а целенаправленно — за качественным, интересным образованием и востребованной в будущем профессией. Более того, не только имидж, но и материальная база колледжей и вузов начали отвечать ожиданиям молодежи, а программы, классы подготовки, практики и в целом среда обучения стали современными и комфортными.

Подготовка кадров в собственных академиях

Еще один уникальный проект, направленный на взращивание кадров с необходимыми современному производству навыками и знаниями, компания РУСАЛ реализует в партнерстве с ведущими университетами.

В 2022 году в СФУ, а годом ранее в Иркутске открыты две академии. Академия IT и Академия бизнеса — это расширенное высшее образование с практическими компетенциями от лучших экспертов в отрасли. Благодаря современной программе обучения студенты имеют возможность получить глубокие знания по выбранному направлению с учетом отраслевой специфики, а также пройти практику в условиях реального производства.

Академия бизнеса направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов по трем направлениям: логистика, закупки и продажи. Обучаться начинают студенты третьего курса бакалавриата и четвертого курса специалитета экономических направлений СФУ. Подготовка длится два года. Ребята получают ориентированное на бизнес образование и гарантированное трудоустройство на высокооплачиваемые позиции.

Подготовка специалистов также предполагает стажировку в российских и международных проектах РУСАЛа. Выпускники академии получают диплом государственного образца о профессиональной переподготовке и сертификаты о повышении квалификации. Компания со своей стороны гарантирует трудоустройство и участие в своих международных проектах. В период обучения студенты также получают дополнительную стипендию в размере 10 тыс. руб.

Студенты Академии IT получают участие в реальных IT-проектах РУСАЛа, обучение приглашенными спикерами—экспертами в области информационных технологий, практику на предприятиях алюминиевого дивизиона компании, дополнительную стипендию, диплом с гарантией трудоустройства в РУСАЛ. В 2024 году компания планирует запуск новых академий для студентов — Академии инженера-проектировщика и Академии экономиста.

Будущее — это люди

Проблема с человеческим капиталом особенно остро стоит в Сибири. Как отметил в своем докладе «Организация российского пространства в новой реальности» главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, «сохранение сложившейся модели пространственного развития угрожает национальной безопасности России: население концентрируется в центральной части страны, в то время как число жителей Сибири и Дальнего Востока сокращается опережающими темпами».

Статистика подтверждает: доля Сибирского макрорегиона в общей численности населения страны с 1991 по 2021 год снизилась с 15% до 13,9%, то есть территория потеряла около 2,3 млн человек, или более 10% от первоначальной численности. В течение 2022 года численность населения в стране сократилась еще на 555 тыс. человек, более половины из них пришлось на Приволжский федеральный округ и Сибирский макрорегион. В итоге к 2023 году по сравнению с 1991-м число жителей Сибирского макрорегиона упало на 12%.

Цифры достаточно тревожные, а с учетом кадрового дефицита по всей стране Сибири крайне необходимо превратиться в привлекательный для людей регион. Этому в том числе способствует изменение отношения к подготовке кадров со стороны промышленных компаний, таких как РУСАЛ, и усилия, которые прилагают ответственные предприятия для сохранения человеческого капитала.

Сегодня, уверены в РУСАЛе, необходим комплексный подход для решения макрозадачи кадрового дефицита и конкретно проблемы роста спроса молодежи на образование по инженерно-техническим специальностям. Повысить привлекательность жизни и работы в Сибири можно также, решив проблему неразвитости инфраструктуры малых городов, где как раз расположено большинство промышленных предприятий.

Сибири необходимо не только создание рабочих мест, но и качественная социальная и бытовая инфраструктура. «Поэтому РУСАЛ серьезно работает над тем, чтобы сделать города, где живут наши сотрудники, комфортными для современной жизни — не только молодежи, но и всех горожан: развиваем их медицинскую, образовательную и спортивную инфраструктуру, что требует и привлечения соответствующих кадров. Строим новое современное жилье, применяем системный подход на основе инструмента, разработанного совместно с ВЭБ.РФ,— Индекса устойчивого развития городов»,— рассказывает Евгений Никитин.

Анна Королева