«Туполев» планирует производить Ту-214 совместно с авиационным заводом в Минске

«Туполев» планирует закупать детали для самолетов Ту-214 и проводить их покраску на площадке Минского завода гражданской авиации. Информация об этом появилась в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

Первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев сообщил, что казанское предприятие уже много лет активно работает в области обслуживания и обновления самолетов Ту-134 совместно с минским заводом.

«Минский завод гражданской авиации №407 — наш давний надежный партнер. Сейчас мы выходим на новый этап наших взаимоотношений — сотрудничество по самолетам Ту-214»,— сказал Константин Тимофеев.

В 2024 году в производственной программе Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, филиала АО «Туполев», числятся два самолета Ту-214. Всего к 2027 году планируется произвести 13 самолетов Ту-214.

Также в связи с переносом выпуска Ту-214 в 2024 году консультанты Сбербанка и «Газпром нефти» осуществят аудит гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации и посетят производственные площадки АО «Туполев» в Татарстане.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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