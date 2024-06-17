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Коммерсантъ FM
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ФМБА перешло от правительства к президенту

Управление Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) перешло от правительства к президенту. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

До начала 2020 года ФМБА было в ведении Минздрава, однако в январе того же года Владимир Путин перевел его в подчинение правительству.

ФМБА — правопреемник 3-го Главного управления при Минздраве СССР. Агентство отвечает за радиационную, химическую и биологическую безопасность граждан, а также за организацию системы охраны здоровья на стратегически значимых предприятиях с особо опасными условиями труда («Росатом», «Роскосмос»).

ФМБА отвечает за медицинское обеспечение спортсменов российских национальных сборных, контролирует Службу крови и занимается научно-исследовательской работой. В структуру ФМБА входит более 200 подведомственных организаций. Среди них лечебные и санаторные учреждения, бюро экспертизы, научно-клинические центры, исследовательские институты.

Анастасия Ларина

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