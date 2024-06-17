Удаленка идет на убыль

В РФ продолжает снижаться число компаний с удаленными рабочими местами, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. Это может быть связано как с возвращением традиционного подхода работодателей к организации труда, так и с их опасениями того, что удаленные работники могут сменить страну проживания. При этом сокращение предложения удаленных рабочих мест может усилить имеющийся сейчас дисбаланс на рынке труда, поскольку для многих работников именно работа из дома оказалась наиболее предпочтительным форматом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работодатели рады бы вернуть сотрудников в офлайн, но на дефицитном рынке труда не всегда готовы к тому, чего им это будет стоить

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Работодатели рады бы вернуть сотрудников в офлайн, но на дефицитном рынке труда не всегда готовы к тому, чего им это будет стоить

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За последний год в России сократилось число компаний, в которых сотрудникам разрешено работать удаленно, свидетельствуют результаты опроса рекрутингового портала SuperJob. Доля организаций, в которых существует такой формат, упала сразу на 10 процентных пунктов — до 32%. В опросе приняли участие более 1 тыс. менеджеров по персоналу и других сотрудников кадровых служб.

Как известно, удаленная занятость стала активно расти в период пандемии — прежде всего из-за введенных властями противоэпидемических ограничений. В относительных показателях ее прирост был значительным — с нескольких сотен тысяч человек в допандемийный период до почти 4 млн в 2022 году (данные Минтруда). Впрочем, на фоне размера всего рынка труда РФ доля удаленных работников все равно оставалась незначительной — при численности занятых свыше 70 млн человек она составляла примерно 5–6%.

После того как противоэпидемические ограничения были сняты, многие работодатели оказались перед выбором — оставлять сотрудников на удаленке или нет. Многие компании тогда приняли решение сокращать удаленную занятость.

Этому было несколько причин. Во-первых, часть предприятий столкнулись с сокращением производительности таких работников и не смогли организовать их работу в удаленном формате так, чтобы снова сделать ее эффективной. Во-вторых, поскольку весной 2022 года после начала военной операции часть работников эмигрировали, это создало для компаний риски выставления штрафов за нарушение норм законодательства — в удаленном формате они зачастую не могли проконтролировать место физического нахождения своего работника.

В 2024 году тренд на сокращение удаленных рабочих мест продолжился, следует из данных опроса SuperJob. Интересно, что предприятия и организации в регионах нанимают сотрудников на удаленную работу чаще (34% от общего числа), чем компании из Москвы (30%) и Санкт-Петербурга (28%). Доля сотрудников, работающих дистанционно, при этом в среднем относительно невелика в сравнении со штатной численностью предприятия. В семи из десяти компаний она составляет менее 10% от штатной численности персонала.

Чаще на удаленке оставляют айтишников, менеджеров по продажам и сотрудников финансовых отделов, реже — сотрудников закупочных департаментов, а также работников, занимающихся маркетингом и документооборотом.

«Многие руководители консервативны и все еще не могут перестроиться под новые требования кандидатов. Впрочем, часть работодателей, столкнувшись с невозможностью подобрать нужных людей, была вынуждена прислушаться к соискателям»,— комментирует ситуацию партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. При этом, как отмечает операционный директор «Анкор» Алексей Миронов, «компании сейчас стремятся вернуть сотрудников в офис, но большинство не понимает, как это сделать».

Можно предположить, что возросшее стремление компаний нанимать соискателей с условием их присутствия на рабочем месте усиливает дисбаланс спроса и предложения на рынке труда — сейчас в РФ и так зафиксирован переизбыток вакансий, которые предприятия не могут закрыть. Соискатели, в свою очередь, опробовав удаленный формат работы во время пандемии, сейчас зачастую считают именно его наиболее предпочтительным.

Анастасия Мануйлова