Российские ракеты пострадали от брака в Турции

Как стало известно “Ъ”, перед судом предстал экс-сотрудник АО «ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка», обвиняемый в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, а именно своего предприятия, разрабатывающего крылатые ракеты. По версии ФСБ, он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву выполнения гособоронзаказа. Сам фигурант утверждает, что стер только личные данные и черновые расчеты, копии которых остались у предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Выступая в Мособлсуде, прокурор огласил фабулу обвинения, предъявленного 33-летнему уроженцу Архангельской области Сергею Коротких. Из нее следовало, что подсудимый в 2015 году устроился в АО «ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка» в подмосковной Дубне (входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение»), став руководителем бригады, занимавшейся расчетами тепловых нагрузок на производимые предприятием образцы ракетной техники. Господин Коротких был на хорошем счету, пока в декабре 2022 года особисты предприятия не узнали, что он, имея вторую форму допуска к секретным данным (предполагает целый ряд ограничений), не поставив в известность свое руководство, выезжал в Турцию, где еще и женился на местной девушке, хотя ему и были запрещены контакты с иностранцами.

Бригадир утверждал, что об изменениях в семье поставил в известность сотрудников регионального УФСБ, а почему те не оповестили предприятие, ему неизвестно. Более того, во время конфликта он подал ряд заявлений в прокуратуру и спецслужбу, рассказав о нарушениях, якобы допущенных на оборонном предприятии.

В результате «Радугу» Сергей Коротких покинул вместе с начальником первого отдела предприятия и одним из ее руководителей. А в мае 2023 года против господина Коротких было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда).

По версии следствия, увольняясь с «Радуги», он с помощью своего персонального компьютера без разрешения системного администратора закрытой телекоммуникационной сети стер один терабайт информации, содержавшей не только личные данные, фото и переписки, но и некие расчеты, необходимые для выпуска ракетной продукции.

По мнению руководства «Радуги», действия менеджера едва не привели к срыву гособоронзаказа.

На вопрос председательствующего судьи, признает ли подсудимый свою вину, тот заявил, что «признает ее частично».

По словам Сергея Коротких, в Турцию выезжал не только он, но и другие сотрудники предприятия. При этом никто из них не знал о запретах на общение с иностранцами.

Подсудимый отметил, что не мог нанести ущерб «критической инфраструктуре» «Радуги», поскольку стер информацию с персонального компьютера, а не с сервера предприятия.

По его словам, помимо личных данных, на диске компьютера были его расчеты, которые имеются и на сервере «Радуги». Фигурант подчеркнул, что папка, из которой он удалял информацию, не содержала ничего важного, поэтому и называлась «Хлам».

Сергей Коротких считает, что его уголовное преследование стало следствием конфликта с руководством и безопасниками предприятия, а не причиненного его действиями ущерба. Тем более что представитель потерпевшего в суде так и не заявил к нему иск о возмещении убытков.

Когда подсудимый закончил, прокурор попросил продлить ему арест на полгода. «Мне приходится находиться в изоляторе вместе с людьми, которые имеют обвинение, совершенно отличное от моего,— заявил Сергей Коротких.— К тому же они пьют и курят в камере, что мне тяжело переносить, поскольку я не пью и не курю. Прошу избрать мне запрет определенных действий либо домашний арест».

Адвокат сообщил, что в Дубне его подзащитный семь лет снимал квартиру у одной из местных жительниц и она согласна, чтобы жилье использовалось для отбытия домашнего ареста. Однако суд оставил бывшего бригадира в тюрьме. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Алексей Соковнин