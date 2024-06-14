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«Кораблик» отчаливает из магазинов

Сеть сокращает присутствие на рынке

Продавец детских товаров «Кораблик», перейдя под контроль структур Александра Мамута, продолжает испытывать трудности. Сейчас у ритейлера 32 точки продаж — в 2,6 раза меньше, чем год назад. Сеть закрывает убыточные объекты, уходя из некоторых регионов. Найти более привлекательные места для новых магазинов компании непросто: управляющие торговых центров нередко предпочитают сдавать площади конкурентам «Кораблика».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что сеть «Кораблик» закрывает магазины, сообщил источник “Ъ” на рынке ритейла. Компания избавляется от убыточных точек, расположенных в бесперспективных локациях, старых торговых центрах без целевого трафика, подтвердила Надежда Ермакова — исполнительный директор фонда A&NN Investments, управляющего активами Александра Мамута.

A&NN Investments получил контроль над ритейлером в апреле 2023 года. За месяц до этого Алексей Зуев, основавший в 2000 году «Кораблик», из-за финансовых трудностей вынужден был продать ее владельцу крупнейшего поставщика сети МТК «Алиса» Олегу Сохацкому. В 2023 году выручка ООО «Кораблик-Р», операционной компании сети, сократилась на 32% год к году, до 1 млрд руб., убыток достиг 292,5 млн руб.

По словам Надежды Ермаковой, сейчас в сети 32 магазина. Это в 1,75 раза меньше, чем на конец 2023 года (56 точек продаж), и в 2,6 раза меньше, чем на начало 2023 года (83 объекта), следует из отчетности «Кораблик-Р».

Там же указано, что ритейлер закрыл отделения в ряде регионов, включая Вологодскую, Воронежскую, Рязанскую области. Сейчас сеть, как следует из информации на ее сайте, представлена в Москве, Подмосковье, Калужской и Нижегородской областях.

В отчете компании за 2023 год говорится, что у владельцев и руководства нет намерения прекращать деятельность. Там отмечается, что сеть закрывала в прошедшем году нерентабельные магазины, оценивала перспективы закупки товаров под собственным брендом, договорилась с дистрибуторами об изменении условий поставок и оптимизировала штат. Если в 2022 году в сети работало 465 человек, то в 2023 году — почти вдвое меньше.

Сетям детских товаров все сложнее конкурировать с маркетплейсами, указывает владелец сети «Леонардо» Борис Кац. По его словам, селлеры на онлайн-площадках могут себе позволить низкие цены за счет экономии на налогах, пошлине и сертификации товаров, поскольку работают по упрощенному налоговому режиму.

Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова отмечает, что магазины «Кораблик» занимали объекты средней площадью 900 кв. м и на такие площади управляющим торгцентрами найти других арендаторов будет несложно. По ее словам, перспективные площадки активно занимают, в частности, «Детский мир» и Kari Kids. Госпожа Шафикова говорит, что RedStone перестал работать с «Корабликом» еще во время пандемии, «когда у ритейлера появились признаки неплатежеспособности».

1,17 триллиона рублей

составил российский рынок детских товаров в 2023 году, по данным Росстата.

На момент покупки сети Александром Мамутом у «Кораблика» была значительная задолженность перед контрагентами, констатирует управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его словам, чтобы «вытянуть такой бизнес, нужны существенные вложения и компетенции в отрасли, которыми обладает разве что "Детский мир"». По данным картотеки арбитражных дел, только с марта 2024 года поставщики подали к структурам «Кораблика» иски о взыскании задолженности на 45,8 млн руб.

Бывший владелец сети «Кораблик» требует погасить задолженность за проданную им контролирующую долю

Помимо сокращения бизнеса, связанного с детскими товарами, фонд Александра Мамута окончательно отказался от перспективы строительства медицинского центра. Как обнаружил “Ъ”, в мае началась процедура ликвидации компаний «Медхолдинг» и «А&НН Медикал». Эти компании должны были заняться проектом возведения клиники площадью 15 тыс. кв. м в Международном медкластере (ММК) в Сколково совместно с госпиталем Страсбургского университета. Но после начала военного российско-украинского конфликта международные проекты в ММК были заморожены. Из-за санкционных ограничений реализация проекта стала невозможной, пояснила Надежда Ермакова. Участком и проектом, по ее словам, владеет медкластер в Сколково.

Полина Гриценко

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