Бронирования расселяются по апартаментам

Крупные системы онлайн-бронирования начинают активнее конкурировать в сегменте туристического жилья, где основным игроком до 2022 года был Airbnb. Подключать к сервису апартаменты начинают «Яндекс Путешествия». Спрос на формат растет на фоне увеличивающихся на 10–30% в год гостиничных тарифов: на июнь он формирует уже 27% продаж. Но для самих агрегаторов работа с апартаментами остается менее доходной и более рискованной, чем с отелями, предупреждают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Сервис «Яндекс Путешествия» начал подключать апартаменты, рассказали “Ъ” в компании. Там пояснили, что на первых этапах сотрудничество будет осуществляться через систему управления бронированиями — RealtyCalendar, с ней работают 70 тыс. объектов. Затем планируется прямое подключение собственников через сервис компании «Экстранет», с которым сейчас работают только отели. Это по замыслу позволит охватить уже несколько сотен тысяч объектов. Руководитель «Яндекс Путешествий» Павел Алешин рассчитывает, что подключение позволит расширить аудиторию сервиса.

До 2022 года на рынке краткосрочной аренды лидером был Airbnb, где на момент прекращения деятельности было 90 тыс. российских хостов. На втором месте был «Авито», впоследствии ставший первым, вспоминает руководитель направления отелей Ozon Travel Леонид Назаров. Но наращивают присутствие и другие онлайн-тревел-агентства (ОТА). «Основная масса заказов делится между пятью-восемью игроками»,— считает он. Исполнительный директор отельного Bronevik.com Марина Гончаренко отмечает, что российские сервисы раньше работали по модели классифайдов: предоплата составляла стоимость комиссии, а расчеты с собственником велись на месте. Сейчас работа, по ее словам, чаще строится по модели ОТА, сразу вносится вся сумма.

«Яндекс Путешествия» будут работать с собственниками, зарегистрированными как юрлица, ИП и самозанятые. На первом этапе комиссия составит 10–15% цены успешного бронирования.

Гендиректор «Забронируй» Светлана Алехина говорит, что в январе—апреле спрос на апартаменты вырос на 15,3% год к году. Формат востребован у туристов с детьми или животными, больших компаний, сейчас он набирает популярность для командировок, говорит гендиректор МТС Travel Вадим Мельников. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что часть спроса на апартаменты выталкивает рост гостиничных тарифов на 10–30% в год. Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова добавляет, что емкость отельного рынка ограничена: гостиницы строят медленнее, чем жилье. 62% подключенных к платформе объектов — это квартиры и апартаменты, отели — только 22%. В общей структуре бронирований на июнь доли 27% и 51% соответственно.

Руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский замечает, что комиссия ОТА для апартаментов может быть выше, чем для отельеров. Но Леонид Назаров считает сегмент все же менее доходным, чем гостиницы: один партнер обычно управляет одним или несколькими объектами, а в отеле — 30–100 номеров. В результате затраты на операционную поддержку и продвижение юнита растут, говорит он. Эксперт предупреждает, что собственники апартаментов могут быть менее ответственными, чем отельеры: реже отвечать, не предоставлять вовремя документы и проч. Средний чек в апартаментах обычно ниже, это сокращает вознаграждение ОТА, говорит госпожа Гончаренко.

Еще одним риском господин Дроздовский считает отсутствие регулирования: условия размещения в апартаментах, в отличие от гостиниц, не регламентируются. Исполнительный директор «Твил.ру» Евгений Просоедов считает, что владельцам сложнее решить возникающие форс-мажорные ситуации с гостями. «Если у отеля что-то произошло в номере, он почти всегда может переселить гостя, а при наличии у арендодателя одной-двух квартир этот сценарий невыполним»,— рассуждает он. Хотя сейчас, по словам господина Назарова, на рынке появляются управляющие, занимающиеся развитием 50–100 объектов.

Александра Мерцалова