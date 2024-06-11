Т-банк купит факторинговые компании QIWI

Т-банк (бывший «Тинькофф») решил выкупить контрольный пакет факторинговых компаний QIWI (MOEX: QIWI) — ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Об этом сообщила пресс-служба QIWI. Сделка помогла QIWI рассчитаться по бондам на 8 млрд руб. после отзыва лицензии у Киви-банка.

Как говорится в сообщении QIWI, раньше задача группы заключалась в том, чтобы предоставлять банковскую инфраструктуру для развития сервисов ROWI, а также фондирование для развития факторинга. «В нашей сегодняшней реальности мы не можем предоставить ROWI ни то, ни другое»,— говорится в сообщении группы.

Сделку завершат после получения согласия ФАС. Коммерческие условия соглашения не раскрываются. Команда факторинговых компаний ROWI при этом «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании». Как отмечает «Интерфакс», «Киви» уже передала 51% в двух компаниях в залог «Тинькоффу».

Группа QIWI отмечает, что бизнес ROWI успешно развивался с 2018 года и услугами платформы воспользовалось более 27 тыс. клиентов.

Еще в апреле QIWI предупреждала, что после отзыва лицензии у Киви-банка у группы хватит денег рассчитаться по обязательствам, за исключением выплаты по выкупу облигаций «Киви Финанс» на 8,5 млрд руб. Досрочное погашение должно было пройти через две оферты держателям, но 11 апреля компания допустила технический дефолт. Такая же ситуация сложилась и по второй оферте в конце мая. Однако через два дня компания выкупила у держателей 8,3 млн облигаций по 1016,4 руб. за каждую, таким образом выйдя из дефолта.

О ребрендинге «Тинькоффа» — в материале «Ъ FM» «Краткость — сестра Т-Банка».