Партийный прецедент

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Денис Парфенов попросили Минюст рассмотреть возможность исключения московского муниципального депутата Павла Иванова из реестра иностранных агентов (копия обращения есть у “Ъ”). Пока это первый случай, когда парламентская партия пытается защитить своего коллегу, приобретшего соответствующий статус. Сергей Обухов и Денис Парфенов считают, что их соратник попал в этот список по причинам политического характера, связанным в том числе с грядущими выборами в Мосгордуму, на которых он теперь не сможет стать кандидатом. Впрочем, эксперт указывает, что политические позиции, высказываемые иноагентом из КПРФ, похожи на те, которых придерживаются и другие политики из реестра, и предполагает, что Минюст установил необходимые взаимосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Иванов (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: КПРФ Павел Иванов (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: КПРФ

Минюст внес муниципального депутата и блогера Павла Иванова в реестр иностранных агентов 31 мая. Решение мотивировали тем, что депутат «неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них», распространял фейки о решениях и политике властей РФ и материалы, созданные другими иностранными агентами. Через неделю, 6 июня, депутаты от КПРФ в Госдуме Сергей Обухов и Денис Парфенов направили официальное обращение на имя министра юстиции Константина Чуйченко, где попросили его в максимально сжатые сроки сообщить нижней палате «мнение о возможности исключения» их соратника из реестра.

Парламентарии предположили, что «утверждения министерства о несанкционированной протестной деятельности» Павла Иванова (внесен в реестр иностранных агентов) «носят исключительно политический характер» и «преследуют цель» не допустить того до выборов в Мосгордуму в сентябре 2024 года.

«Минюст волен на своем уровне включать и исключать людей из списка иноагентов,— сказал Денис Парфенов в беседе с “Ъ”.— Поскольку мы считаем решение в отношении Павла Иванова необоснованным и неуместным, мы попросили, чтобы министр поразмыслил над тем, чтобы воспользоваться своим правом и его из этого списка исключить».

По словам политика, для включения в реестр «должны быть серьезные основания», и, если бы Павел Иванов (внесен в реестр иностранных агентов) получал, например, финансирование от иностранных держав, решение Минюста было бы понятно, но «здесь ситуация совершенно противоположная».

«Это партийный человек, много лет работает у нас, всегда придерживался левопатриотической линии, выполнял задачи в рамках нее и нашей программы»,— перечислил Денис Парфенов, напомнив также об «активной поддержке» коллегой регионов Донбасса.

По словам Дениса Парфенова, господин Иванов (внесен в реестр иностранных агентов) должен был выдвинуться в Мосгордуму по одному из округов в центре. «Видимо, решили от него таким образом на этих выборах избавиться»,— предположил коммунист. По его словам, наряду с обращением в Минюст КПРФ намерена «подключить к ситуации юристов», чтобы попытаться воздействовать на ситуацию еще и в судебном порядке. «Они (власти.— “Ъ”) заинтересованы, чтобы выборы проходили спокойно, а при этом сами создают скандальную ситуацию»,— заявляет Денис Парфенов. Настрой партийцев подтвердил и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Есть заявление московского горкома, его на первой странице опубликовала "Правда" — это показывает высокий уровень озабоченности ситуацией в руководстве партии».

Павел Иванов (внесен в реестр иностранных агентов) не первый близкий к КПРФ московский активист, оказавшийся в перечне иностранных агентов. В октябре 2023 года Минюст внес в реестр иностранных агентов экс-кандидата в Госдуму от партии экономиста Владислава Жуковского. До этого иностранным агентом был объявлен депутат Мосгордумы Евгений Ступин (к тому моменту, впрочем, исключенный из партии и фракции). В 2022 году в реестр иностранных агентов также попал глава фракции в Госсовете Коми Виктор Воробьев (позднее его исключили из президиума партийного Госсовета, а в апреле 2024 года — лишили статуса лидера фракции).

Для системных партий, к которым относится КПРФ, публичное поручительство за соратника-иноагента — прецедент.

Так, московский парламентарий-иноагент Михаил Тимонов, попавший в реестр иностранных агентов, например, не получил поддержки от выдвигавшей его «Справедливой России» (впрочем, он был исключен из партии задолго до попадания в список Минюста). До этого поддержку партийцам, ставшим иноагентами, официально декларировала только не представленная в Госдуме партия «Яблоко» (из депутатов-«яблочников» в реестре иностранных агентов оказались Дарья Беседина из МГД и петербуржец Борис Вишневский).

Политическая позиция Павла Иванова (внесен в реестр иностранных агентов) имеет сходства с позицией ряда других политиков из реестра, отметил в беседе с “Ъ” политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов: «Очевидно, он с ними взаимодействовал, и, вероятно, были установлены какие-то взаимосвязи». Коммунисты, рассуждает эксперт, пытаются «повлиять на эту историю» на фоне масштабного электорального цикла, в который партия заходит с не самых сильных позиций. «Электорально партия ослабла, и с учетом меняющегося отношения избирателей о себе надо напоминать, нужны громкие истории, а нет ничего громче, чем стать на защиту активиста, которого "несправедливо" в чем-то обвиняют»,— рассуждает политолог, отмечая «давний опыт сотрудничества коммунистов с иностранными структурами»: «Один буквально в пломбированном вагоне в страну приехал».

Григорий Лейба