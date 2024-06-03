В Рослесхозе прогнозируют сложную обстановку с лесными пожарами на Среднем Урале

На территории Свердловской области летом ожидается тяжелая обстановка с природными пожарами, сообщил «Известиям» глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

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По его словам, от лесных пожаров могут пострадать многие регионы России. «Начинается летняя часть лесопожарного сезона, и мы прогнозируем сложное развитие событий более чем в 20 регионах — это Курганская и Свердловская области, Якутия. Примерно с 15 по 30 июля наступает самый напряженный период, когда вся страна уже прогрелась. Обычно именно в эти даты фиксируют и самое большое количество пожаров, и самые большие площади, пройденные огнем»,— рассказал господин Советников.

В регионе с 12 апреля действует особый противопожарный режим, в период действия которого запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, жечь мусор и сухую траву, вести пожароопасные работы, устраивать туристические стоянки вне специальных мест. Один из первых лесных пожаров Авиалесоохрана обнаружила в середине мая — его площадь составила менее 1 га.

Ирина Пичурина

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