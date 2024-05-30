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Коммерсантъ FM
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Меликов ответил члену СПЧ Кабанову на его пост о «перерождении Дагестана»

Глава Дагестана Сергей Меликов подверг острой критике высказывания члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова. Господин Кабанов опубликовал пост о Дагестане как о республике, которая становится «оплотом радикализма и нетерпимости».

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Сергей Меликов

Сергей Меликов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Сергей Меликов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кирилл Кабанов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поводом для публикации в Telegram-канале члена СПЧ стала новость о переносе из Дербента в Москву конкурса красоты «Миссис Россия — BRICS» из-за угроз в адрес ее участниц.

«Прямо на наших глазах за очень короткий срок происходит перерождение Дагестана из гостеприимного региона нашей страны с реальными традициями многонациональной дружбы, взаимоуважения и лояльности в оплот чуждого и враждебного нам радикализма, псевдорелигиозной и культурной нетерпимости»,— написал господин Кабанов.

Менее чем за 15 лет «ваххабитская» идеология, уверен он, уже почти привела республику «к состоянию дикости и средневековья».

«Может, стоит тогда пока притормозить с выделением средств из нашего общего федерального бюджета на развитие туризма в этом регионе?» — задался вопросом Кирилл Кабанов, предложив сначала «разобраться с радикалами и русофобами», чтобы приезжающие в регион туристы могли чувствовать себя в безопасности.

«Не могу оставить этот бред без внимания,— прокомментировал высказывания правозащитника Сергей Меликов.— Факты, о которых пишет автор, притянуты за уши, выводы искусственны, а уж градус заявления и вовсе кажется мне неприемлемым для человека, выступающего за межнациональное и межконфессиональное согласие».

Еще более абсурдным господин Меликов назвал заявление члена СПЧ о небезопасных условиях для туристов. «Банальная глупость, жажда "хайпа" или желание рассорить братские народы? — подытожил свои оценки риторическим вопросом глава региона.— Со временем узнаем, чем и кем был вдохновлен этот странный пост».

Юлия Рыбина, Махачкала

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