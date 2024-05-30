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Жена депутата назвала Новосибирск «мухосранском»

Жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария назвала Новосибирск «мухосранском». Она высказалась так о региональном центре из-за большого скопления пыли в городе.

Фото: Соцсети Марии Тарасовой

Фото: Соцсети Марии Тарасовой

«У меня аллергия на пыль, и когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. В тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла. Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом»,— прокомментировала ситуацию Мария Тарасова (цитата по NGS).

Александр Тарасов (партия «Единая Россия») состоит в совете депутатов Новосибирска от избирательного округа №19. Он является председателем постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, а также членом постоянной комиссии по градостроительству. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «инженер-механик», а также Сибирский университет потребительской кооперации, юридический факультет.

Как экс-мэр Перми покинул региональное правительство из-за высказываний сына — в материале «Ъ-Прикамье» «Отставочное Бали».

Александра Стрелкова, Новосибирск

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