Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на бирже

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 1,26%, до 47,33 тыс. руб. за тонну. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,57%, до 53,82 тыс. руб. за тонну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась до 61,69 тыс. руб. за тонну (+1,05%). Топливо для реактивных двигателей подорожало до 78,66 тыс. руб. за тонну (+2,77%), мазут — до 30,1 тыс. руб. за тонну (+2,37%). Сжиженный углеводородный газ на бирже вырос в цене на 11,52%, до 9,7 тыс. руб. за тонну.

20 мая Минэнерго России согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина. Оно продлится до 30 июня. Запрет на экспорт бензина действовал с 1 марта. Ограничения по экспорту на период с 1 июля по 31 августа сохранятся.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин потек наутек».

Петр Бузлаев