Глава южнокорейского концерна заплатит бывшей жене более $1 млрд

Высокий суд Сеула обязал главу второй по величине компании Южной Кореи SK Group Чхве Тхэ Вона заплатить 1,38 трлн корейских вон ($1 млрд) своей бывшей жене Но Со Ён в результате раздела имущества при разводе. Как сообщает The Korea Times, в дополнение к этому бизнесмен должен будет выплатить экс-супруге алименты на детей в размере $1,5 млн. Суммы, которые Высокий суд Сеула присудил Но Со Ён, в 20 раз больше, чем постановил выплатить суд предыдущей инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeon Heon-Kyun-Pool / Getty Images Фото: Jeon Heon-Kyun-Pool / Getty Images

Глава SK Group и его супруга подали на развод больше шести лет назад. Причиной решения о разводе стало признание Чхве Тхэ Вона в том, что у него есть ребенок от другой женщины. Однако за эти годы супруги никак не могли согласовать финансовые условия развода и постоянно судились.

Чхве Тхэ Вон владеет 17,7% SK Group. Поначалу Но Со Ён добивалась половины доли супруга в холдинге SK, владеющем SK Group (текущая рыночная капитализация — $6,3 млрд), и алиментов в размере около $220 тыс. Суд первой инстанции присудил женщине меньшие суммы.

Тогда Но Со Ён подала иск в Высокий суд, настаивая на том, что она внесла значительный вклад в рост стоимости активов SK Group и способствовала эффективности управленческой деятельности мужа. Будучи дочерью бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У, женщина утверждала, что ее отец оказал протекцию бывшему главе SK Group, отцу ее мужа, и это тоже способствовало успеху бизнеса компании.

Высокий суд принял это во внимание, а также учел, что после первого суда Чхве Тхэ Вон вообще лишил супругу финансовой поддержки и стал, по ее словам, «относиться к ней неуважительно». Суд признал акции SK Group совместной собственностью супругов, которая подлежит разделу, а также увеличил размер алиментов с учетом «морального вреда, причиненного распадом семьи». Акции SK Inc на бирже в Сеуле после объявления решения суда взлетели на 16%, торги закончились ростом на 9%.

Алена Миклашевская