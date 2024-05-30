Фронтовые пятьдесят

Сегодня Второй Западный военный окружной суд примет к рассмотрению апелляционную жалобу 50-летнего мобилизованного. Мужчина указывает, что за время СВО достиг предельного возраста для нахождения в запасе, и по этой причине требует увольнения с военной службы. Ранее суд первой инстанции отказал ему, заявив, что возраст увольнения из запаса «не имеет правового значения» в случае с мобилизацией. Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев предлагает «разбираться в каждом отдельном случае» и при этом «учитывать интересы наших защитников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

48-летний москвич Ринат С. (он попросил “Ъ” не называть его фамилию) получил повестку через несколько дней после объявления частичной мобилизации. Мужчина имел опыт службы в горячих точках: в 1996 году он был милиционером и выезжал в командировки в Чечню. 30 сентября 2022 года он явился в военкомат и был направлен на СВО. Ринат С. проходит службу в должности старшего водителя расчета орудия; его звание — младший сержант. Согласно характеристике из части (есть в распоряжении “Ъ”), он «зарекомендовал себя как исполнительный и дисциплинированный военнослужащий, уверенно справляется с поставленными задачами и должностными обязанностями».

На момент мобилизации Рината С. предельный возраст нахождения на военной службе для лиц его звания составлял 50 лет (согласно ст. 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). В декабре 2023 года ему исполнилось 50, и он подал командиру части рапорт об увольнении со службы.

Тот отказался принимать рапорт, и в январе 2024 года мужчина попросил суд признать отказ незаконным. Он указал, что на момент мобилизации предельный срок пребывания в запасе для его категории составлял те же 50 лет, и попросил уволить его с военной службы уже по этому основанию. «В законе "О мобилизационной обязанности" указано, что человека можно мобилизовать только до достижения определенного возраста. Если же мобилизовать его больше нельзя — значит, при достижении этого возраста заканчивается и обязанность служить»,— считает адвокат военнослужащего Марина Агальцова.

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению иска в феврале. На заседании выяснилось, что командир части все же направил рапорт Рината С. командованию, но документ вернули обратно в часть. Представитель командующего войсками Западного военного округа сослался на п. 2 президентского указа о частичной мобилизации: «Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту». И напомнил про ФЗ №269, принятый 23 июля 2023 года — уже после мобилизации Рината С. Среди прочего этот документ увеличил предельный возраст пребывания на службе «в период мобилизации» для военных, заключивших контракт после вступления закона в силу. Для высших офицеров планка возраста увольнения была повышена до 70 лет, для остальных военнослужащих — до 65 лет.

Представитель командующего заключил, что Ринат С. сможет покинуть службу только в 65 лет. Суд, со своей стороны, добавил, что предельный возраст нахождения в запасе «не имеет правового значения для разрешения вопроса об увольнении мобилизованных военнослужащих».

Ринат С. подал апелляцию. Его адвокат полагает, что ФЗ №269 к доверителю неприменим: он никогда не заключал контракта, а в президентском указе о равенстве статуса заключивших контракт и мобилизованных речь идет о сфере социальных прав и гарантий. Адвокат приводит определение Конституционного суда от 31 октября 2023 года: там говорится, что разные критерии определения возраста увольнения мобилизованных и контрактников не нарушает принцип равенства их статуса. Также госпожа Агальцова отмечает, что поднявший планку предельного возраста ФЗ №269 «не содержит прямого упоминания о том, что под его действие подпадают мобилизованные военнослужащие». Она цитирует пояснительную записку авторов закона, в которой депутаты заверяли, что их цель — помочь заключить контракт с армией тем гражданам, которые не соответствуют критериям «мирного» времени. В том числе тем, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, но хочет отправиться на СВО. «Воля законодателя не была направлена на увеличение возраста пребывания на военной службе для мобилизованных граждан»,— делает вывод госпожа Агальцова.

Вторая серия аргументов опирается на ограничения, установленные для запаса. Госпожа Агальцова напоминает: «Достижение предельного возраста нахождения в запасе влечет за собой невозможность призыва гражданина на военную службу по мобилизации». Она ссылается на прошлогоднее постановление Верховного суда, в котором говорится: «Для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, дезертирство окончено с даты окончания периода мобилизации или по достижении такими лицами предельного возраста пребывания в запасе». По словам адвоката, не мобилизованные ровесники Рината С. спокойно снимаются с воинского учета, когда достигают 50 лет «на гражданке». Значит, так же нужно поступить и с мобилизованными — иначе налицо нарушение конституционного запрета дискриминации.

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Адвокат отмечает, что анализировала судебную практику и «не видела после июля 2023 года ни одного решения по увольнению мобилизованных, принятого в их пользу».

По словам госпожи Агальцовой, «суды Южного военного округа первыми начали считать, что мобилизованные могут увольняться только по ФЗ №269 — в 65 лет», после чего эта практика распространилась на другие округа. При этом некоторые военные суды упоминают, что мобилизованные поступили на военную службу до вступления в силу ФЗ №269, и он к ним не применим. «Я понимаю, что в стране идет СВО. Но я честно дослужил до своего возраста и рассчитываю уволиться»,— сказал “Ъ” Ринат С.

«Масштаб проблемы достаточно серьезный — уже много людей после мобилизации достигли возраста 50 лет. Только у нас больше десятка обращений»,— рассказал “Ъ” юрист, сооснователь правозащитного проекта «Комитет военных юристов» Илья Демидов. По его словам, правозащитники систематически сталкиваются с отказами уволить мобилизованных по возрасту, со ссылкой на ФЗ №269: «Есть желание дойти до Верховного суда, чтобы он поставил точку в этом вопросе. А если ВС скажет: "Все, в этом вопросе будет вот так" — попробуем обратиться в Конституционный суд».

«Казалось бы, элементарная коллизия — мужчине исполнилось 50 лет за то время, что он провел в войсках, а это уже за пределами призывного возраста,— говорит первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).— Но что с ним делать дальше, точно непонятно — причем есть судебная практика, которая для таких мобилизованных неблагоприятна. Считаю, что нужно разбираться в каждом отдельном случае — такие ситуации скорее исключение. Нужно учитывать интересы наших защитников, которые в сложный для страны момент не сбежали, не купили справки о болезни, а честно пошли служить в зону СВО. Я, в принципе, за то, чтобы устроить этим парням постепенную ротацию — которую, уверен, они заработали потом и кровью. Сейчас в подвешенном состоянии тысячи семей, дожидающихся отцов, сыновей и братьев. Они и российской экономике тоже нужны».

Александр Черных, Иван Тяжлов