Главные новости за 29 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трех чтениях поддержали присвоение статуса города Бугровскому сельскому поселению во Всеволожском районе области. Как пишут 47news, решение было принято в связи с увеличившимся жилищным строительством в этой локации. К 2032 году в Буграх планируют построить более 2,6 млн кв. метров жилья, к 2035 году новый город, согласно прогнозу правительства, могут заселить 75 тыс. человек.

На могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище установили бронзовый памятник. На каменном обелиске в человеческий рост размещена табличка с именем бизнесмена, датами рождения и смерти, а также эмблема ЧВК «Вагнер». Фотография самого господина Пригожина на обелиске отсутствует. Рядом с надгробной плитой установлена бронзовая статуя бизнесмена. Официальное открытие памятника пройдет 1 июня, в день рождения основателя ЧВК. Однако монумент на кладбище уже стоит, в чем убедился корреспондент «Ъ-СПб».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое вводит дополнительные меры социальной поддержки в отношении собственников жилья в домах, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Согласно постановлению, вводятся две компенсации. Первая представляет собой финансирование расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, вторая — компенсирует расходы, связанные с проведением капитального ремонта. Городской бюджет покроет 100% затрат.

УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело о подделке документов в отношении УК «Нарвская», в управлении которой находится дом № 9 на Морской набережной, жильцы которого утверждают, что компания подделывает их подписи в протоколах общих собраний, сообщила «Фонтанка». Запрос в МВД направил через депутата Госдумы Михаила Романова один из жильцов дома, Василий Левыкин, который с 1983 года по 2021 год был председателем товарищества собственников недвижимости «ЖСК 1118», созданного собственниками квартир. В МВД сообщили, что результатом проверки сообщений о фальсификации подписей собственников помещений дома № 9 на Морской набережной стало возбуждение уголовного дела по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

Имущественный комплекс находящегося в стадии банкротства ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» («РОК–1») на Элеваторной площадке в Угольной гавани в Петербурге оценили в 1 млрд рублей, сообщил «Деловой Петербург». На торги выставят земельный участок площадью около 1,5 га (60,3 млн рублей с учетом НДС), нежилое здание площадью 22 тыс. кв. м (370,5 млн руб.) и более 800 позиций различного оборудования на общую сумму 617,3 млн рублей.

Александр Кержаков, бывший форвард «Зенита», лучший бомбардир российского футбола с 233 голами, возглавил казахстанский «Кайрат». Это очередная попытка знаменитого в прошлом футболиста утвердиться в роли главного тренера — причем за пределами России. Предыдущие, когда Кержаков тренировал «Пари НН», кипрскую «Кармиотиссу», сербский «Спартак», получились не очень удачными. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Новый шанс для бомбардира “Зенита”».

Руководство новой девелоперской компании «Атриум Строй» рассказало о стратегии развития в регионе и о том, под каким брендом будет работать компания. Компанию возглавил бывший заместитель генерального директора ушедшей с рынка шведской Bonava Александр Свинолобов. Новый застройщик будет работать под брендом Stavni. Компания планирует ежегодно вводить 50–100 тыс. кв. м жилья в год. Первый проект компании, на набережной Обводного канала, 118а, будет выведен на рынок в следующем году, его общая жилая площадь составит около 15 тыс. кв. м. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Выходцы из Bonava открывают Stavni».

Совет директоров ПАО «ТГК-1» рекомендовал акционерам на годовом собрании 24 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на материалы для акционеров к собранию. В компании информацию не прокомментировали. «ТГК-1» также не выплачивала дивиденды по итогам 2021 и 2022 года, что аналитики связывают с наличием в составе учредителей иностранных акционеров, санкционным давлением и общей экономической ситуацией. Эксперты предупреждают, что невыплата дивидендов снижает привлекательность акций компании для инвесторов. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «“ТГК-1” не сгенерировала прибыль».

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