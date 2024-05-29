Бывшую производственную площадку «РОК-1» в Угольной гавани оценили в 1 млрд рублей

Имущественный комплекс находящегося в стадии банкротства ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» («РОК–1») на Элеваторной площадке в Угольной гавани в Петербурге оценили в 1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на документы, опубликованные в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) конкурсным управляющим АО «РОК–1» Артемом Скрипченко, 29 мая сообщает «Деловой Петербург».

Актив включает в себя земельный участок площадью около 1,5 га (60,3 млн рублей с учетом НДС), нежилое здание 22 тыс. кв. м (370,5 млн руб.) и более 800 позиций различного оборудования на общую сумму 617,3 млн рублей.

С учетом градостроительной документации площадку наиболее эффективно использовать как объект производственно–складского назначения. В то же время на участке можно построить торговый или общественно-деловой объект, говорится в оценке конкурсного управляющего. На торги площадка в Угольной гавани пока не выставлена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что активы банкротящегося комбината «РОК-1» в Ленобласти оценили в 185 млн рублей.

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