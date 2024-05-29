На Пороховском кладбище установили памятник на могиле Евгения Пригожина

В Петербурге на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище установили его памятник.

На каменном обелиске в человеческий рост размещена табличка с именем бизнесмена, датами рождения и смерти, а также эмблема ЧВК «Вагнер». Фотография самого господина Пригожина на обелиске отсутствует. Рядом с надгробной плитой установлена бронзовая статуя бизнесмена.

Официальное открытие памятника пройдет 1 июня, в день рождения основателя ЧВК. Однако монумент на кладбище уже стоит, в чем убедился корреспондент «Ъ-СПб».

Напомним, что Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы частного джета Embraer 23 августа 2023 года в Тверской области. Во время крушения самолета на его борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек.

Андрей Ефимочкин

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