Жильцы дома на Морской набережной добились уголовного дела против УК «Нарвская»

УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело о подделке документов в отношении УК «Нарвская», в управлении которой находится дом № 9 на Морской набережной, жильцы которого утверждают, что компания подделывает их подписи в протоколах общих собраний, сообщила «Фонтанка».

Запрос в МВД направил через депутата Госдумы Михаила Романова один из жильцов дома, Василий Левыкин, который с 1983 года по 2021 год был председателем товарищества собственников недвижимости «ЖСК 1118», созданного собственниками квартир. В МВД сообщили, что результатом проверки сообщений о фальсификации подписей собственников помещений дома № 9 на Морской набережной стало возбуждение уголовного дела по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

УК «Нарвская» получила дом № 9 на Морской набережной в управление в 2019 году. С тех пор жильцы дома пять раз обращались в суд с требованием признать ничтожными результаты собраний жильцов, которые, согласно документам, проводила компания. Три суда они выиграли, два других еще не завершились.

ООО «Управляющая компания “Нарвская”» было создано в 2015 году. Гендиректор компании и ее владелец — Вероника Бровина. По данным ГИС ЖКХ, под управлением «Нарвской» находится 15 домов. За 2023 год выручка УК составила 185,9 млн руб., чистая прибыль — 37 млн руб.

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