Бугровскому сельскому поселению в Ленобласти присвоили статус города

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трех чтениях поддержали присвоение статуса города Бугровскому сельскому поселению во Всеволожском районе области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает 29 мая 47news, решение было принято в связи с увеличившимся жилищным строительством в этой локации. В частности, к 2032 году в Буграх планируют построить более 2,6 млн кв. метров жилья. В свою очередь, к 2035 году новый город могут заселить 75 тыс. человек.

Ранее местные власти выразили опасение, что при сохранении сельского статуса Бугры недополучат в бюджет налогов. В то же время Контрольно-счетная палата Ленобласти в своем заключении на законопроект указала, что данные, на которые ссылаются муниципалы, ничем не подтверждены.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал закон об образовании Гатчинского муниципального района.

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