На Финляндском вокзале в летний сезон будут работать дополнительные кассы

В летний сезон на станции «Удельная» и в Финляндском вокзале будут работать дополнительные кассовые окна, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Таким образом Петербург подготовили к увеличению спроса на поездки на пригородных электропоездах. Вместе с запуском в работу дополнительных касс увеличится и количество ответственных работников, которые будут помогать в оформлении билетов через терминалы самообслуживания.

«Кроме того, в павильоне № 4 «на Санкт-Петербург» станции "Удельная" установлены два дополнительных терминала самообслуживания, а на Финляндском вокзале для увеличения скорости прохождения пассажиров произведена замена турникетных линеек на всех выходах с платформы»,— отметили в пресс-службе ОЖД.

Там добавили, что увеличение касс и терминалов производится для равномерного распределения пассажиропотока пригородных направлений в часы пик летнего сезона. Также на это повлияло закрытие на капитальный ремонт «Удельной».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Петербурга запустили тактовое движение электричек до станции Мельничный Ручей.

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