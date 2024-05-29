Минфин допустил увеличение расходов на фоне роста ненефтегазовых доходов

У правительства есть возможность нарастить бюджетные расходы в этом году на фоне роста ненефтегазовых доходов, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев. Конкретную сумму расходов он не привел, назвав это преждевременным. Он призвал дождаться, пока правительство одобрит соответствующие поправки.

По словам господина Колычева, с начала года «экономика более динамично растет», что ведет и к росту доходной базы. «Это означает более высокие ненефтегазовые доходы, и, в соответствии с (бюджетным.— "Ъ") правилом, у правительства есть возможность предложить на увеличение ненефтегазовых доходов увеличить расходы. В расходной части это в основном касается мер, касающихся реализации послания президента»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

В рамках закона о федеральном бюджете предполагается, что расходы в 2024 году составят 36,7 трлн руб., доходы — 35,1 трлн руб. В апреле федеральный бюджет после мартовского профицита вновь вернулся к дефициту. При этом накопленное в 2024 году отставание доходов от расходов выросло почти в 2,5 раза — с 607 млрд до 1,484 трлн руб. Причиной увеличившегося почти в 2,5 раза дефицита стали выросшие расходы.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дефицит отходил ненадолго».

Лаура Кеффер