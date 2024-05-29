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Коммерсантъ FM
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Фигурант дела главного кадровика Минобороны Мартиросян не признал вину

Бизнесмен Лев Мартиросян, подозреваемый в даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, не признает вину. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

Фото: Мосгорсуд

Юрий Кузнецов

Фото: Мосгорсуд

«Мартиросян с момента первых следственных действий с его участием не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он придерживается этой позиции и в настоящее время»,— рассказал собеседник агентства.

Господин Кузнецов был задержан 13 мая в своем доме в Истринском районе Подмосковья. На следующий день его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Господина Мартиросяна также арестовали 14 мая. Следствие утверждает, что он дал Юрию Кузнецову взятку на 30,5 млн руб. за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Генералу откатили домом».

Лаура Кеффер

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