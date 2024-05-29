Прокурорское тепловидение

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил жалобу акционеров ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (РОМЗ) на решение ярославского суда об изъятии акций в пользу государства. Они указывали на истечение срока давности и другие якобы имевшие место нарушения. В свою очередь, Генпрокуратура доказала, что оборонное предприятие было незаконно приватизировано, а нахождение крупного производителя оптических прицелов и тепловизоров в частной собственности могло сорвать оборонный заказ и повлиять на национальные интересы страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПАО «Ростовский оптико-механический завод»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области ПАО «Ростовский оптико-механический завод»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

28 мая Арбитражный суд Волго-Вятского округа отказал в удовлетворении жалоб ООО «Сибмир» и АО «Иснов» на решения Арбитражного суда Ярославской области и вышестоящих судов об истребовании акций РОМЗ в пользу государства. Об этом “Ъ” рассказали в суде.

Иск Генеральной прокуратуры ярославский суд удовлетворил 25 сентября 2023 года. Тогда 14,6 млн обыкновенных и 598 тыс. привилегированных акций было изъято у ООО «Сибмир», а еще 8,9 млн обыкновенных акций утратило АО «Иснов».

Суд указал, что приватизация предприятия в 1993 году была незаконной, так как ее проводили органы региональной власти, в то время как собственником РОМЗ являлась Российская Федерация.

Ответчики обжаловали решение во Втором арбитражном апелляционном суде, который им отказал. В новой жалобе (имеется в распоряжении “Ъ”) АО «Иснов» указало, что, по его мнению, проверка Генпрокуратуры, ставшая основанием для судебного иска, была проведена незаконно. Следовательно, судебные акты основаны на недопустимых доказательствах.

«В материалах дела не представлено абсолютно никаких доказательств — оснований, предмета и цели прокурорской проверки, в ходе и по итогам которой прокурору стало бы известно о предполагаемом нарушении законодательства»,— указано в жалобе.

Также ответчики аргументируют жалобу неверным, по их мнению, применением правил о виндикационном иске, с помощью которого имущество (вещь) истребуется из чужого незаконного владения.

Авторы жалобы полагают, что акции не являются вещью, так как существуют в виде записи в реестре. Кроме того, государственный реестр в момент приватизации вело Министерство экономики и финансов РСФСР, то есть выбытие акций не могло произойти без ведома государства. Ответчики указали на истечение, по их мнению, срока давности и то, что комитет по управлению государственным имуществом Ярославской области «был наделен правами территориального агентства Госкомимущества», то есть мог действовать от лица государства.

Генеральная прокуратура не согласилась с доводами жалоб ответчиков. В отзыве ведомства говорится, что органы власти Ярославской области полномочиями по распоряжению объектами федеральной собственности не наделялись, а госпредприятие РОМЗ в собственность области никогда не передавалось.

Надзорное ведомство указало, что принадлежащее государству имущество в виде акций ПАО РОМЗ неоднократно передавалось и перепродавалось и каждый последующий приобретатель не становился его законным владельцем.

«Каждый участник рынка обязан принять все необходимые меры, направленные на проверку легальности происхождения приобретаемого имущества в виде акций предприятия»,— говорится в отзыве.

«Формальное применение сроков исковой давности», по мнению истца, способствовало бы легализации прав на акции, приобретенные без согласия собственника. Информация же о допущенных нарушениях поступила в Генпрокуратуру в 2023 году, то есть прокуратура действовала в рамках своих полномочий. Ведомство указывает на то, что предприятие имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности страны.

«Вследствие неправомерного выбытия из государственной собственности и перехода под контроль группы аффилированных лиц осуществляется ненадлежащая и неэффективная организация деятельности предприятия, его производственного процесса, выражающаяся в нарушении сроков поставки продукции и уклонении от выполнения поставленных задач для обороноспособности страны. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии реальных предпосылок к срыву исполнения государственного оборонного заказа со стороны ПАО РОМ3, что создает угрозу необеспечения вооруженных сил Российской Федерации продукцией, имеющей особо важное значение в условиях специальной военной операции, и подрыва обороноспособности страны»,— говорится в отзыве.

Ростовский оптико-механический завод является одним из ведущих отечественных промышленных стратегических предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-механических и оптико-электронных комплексов и приборов специального и гражданского назначения. Производит оптические прицелы, приборы дневного и ночного видения для систем управления огнем и бронетанковой техники, тепловизоры для стрелкового оружия, электронные блоки и кабели. Основными заказчиками являются Минобороны, МВД, ФСБ. Предприятие включено в региональный перечень системообразующих организаций Ярославской области, на заводе работают более 800 человек. В 2022 году предприятие, по сообщению регионального правительства, заключило контракт с Минобороны на сумму 1,5 млрд руб. в рамках форума «Армия-2022».

Антон Голицын, Ярославль