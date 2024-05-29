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Коммерсантъ FM
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Конструктор инвесторов

Аналог Lego собирает деньги

Российский производитель конструкторов по типу Lego «Рубрик-ОД» привлек новых инвесторов, среди которых — топ-менеджер «Детского мира» Андрей Осокин и экс-глава направления e-commerce в «Связном» Анатолий Мохов. Тема с национальными брендами на рынке детских товаров сейчас востребована среди инвесторов. Но в сегменте игрушек российские игроки на фоне конкуренции с дешевой китайской продукцией могут занять лишь нишевые направления, считают эксперты.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Член правления «Детского мира» Андрей Осокин 24 мая получил 5% в «Рубрик-ОД», Анатолий Мохов, возглавлявший ранее в «Связном» направления e-commerce,— 3,5%, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Еще 2% перейдут бывшему управляющему директору по маркетингу Сбербанка, а сейчас исполнительному директору «Рубрик-ОД» Екатерине Олейниковой, рассказал “Ъ” основатель проекта Айнар Абдрахманов. Госпожа Олейникова подтвердила эту информацию.

Андрей Осокин сообщил “Ъ”, что обладает опытом инвестиций, а сам проект считает «крайне перспективным на текущем рынке». В сети «Детский мир», в свою очередь, назвали это личной инвестицией своего топ-менеджера. Господин Мохов говорит, что «было бы интересно и правильно сделать что-то российское в конструкторах, совместимых с Lego». Еще в начале мая 2024 года 5% в «Рубрик-ОД» получил топ-менеджер маркетплейса Ozon Олег Дорожок (см. “Ъ” от 7 мая). Таким образом, совокупно инвесторам принадлежит 15,5% в компании.

Господин Абдрахманов не раскрывает объем привлеченных инвестиций. Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает всю стоимость компании в 50–60 млн руб., поэтому совокупная отошедшая инвесторам доля, по его мнению, могла стоить около 10 млн руб.

Как утверждает основатель «Рубрик-ОД», на осень запланирован второй раунд привлечения инвестиций. Он говорит, что на первом этапе было решено привлекать не стратегического инвестора, а партнеров, обладающих необходимыми компетенциями в электронной торговле детскими товарами.

«Рубрик-ОД» собирается во второй половине года запустить первую линейку конструкторов по мотивам российского сериала «Беспринципные», рассказывали ранее в компании. Конструкторы будут выпускаться в России и Китае.

По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), продажи конструкторов по итогам 2023 года заняли 16% среди игрушек. Lego остановила поставки в Россию в марте 2022 года из-за военного конфликта между РФ и Украиной, но продукция по-прежнему поставляется по параллельному импорту. Так же произошло с продукцией Mattel (куклы Barbie).

На этом фоне российские игроки стараются занять освободившиеся ниши. Так, Inventive Toys и «Мир кубиков» (входят в Inventive Retail Group, управлявшую ранее магазинами Lego в России) запустили производство собственных конструкторов Brick Labs. В издательстве АСТ планируют выпускать куклы и другие товары для девочек, о выпуске детских игрушек задумались также в «Альпине» и «Просвещении».

Виктор Евтухов, заместитель главы Минпромторга, июль 2013 года:

«Мы заинтересованы, чтобы наши производители детских товаров были защищены на внутреннем рынке».

После ухода Lego с российского рынка товары компании заметно выросли в цене, указывает Михаил Бурмистров. Но при этом в массовом сегменте существенно увеличилась доля китайских аналогов, продолжает он. Российским же производителям, по его словам, больше досталось нишевых сегментов, например подарочных конструкторов. Но и подобные проекты могут быть востребованными и рентабельными, тем более что целевая аудитория все больше готова тратиться на такие приобретения, заключает господин Бурмистров.

Как в России ищут замену продукции Lego

Инвесторов сейчас в целом привлекает тренд на импортозамещение и популяризацию национальных брендов, говорит управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев. По данным АИДТ, темпы роста продаж игр и игрушек в 2023 году сократились, увеличившись на 9,8% год к году. Но в 2024 году в ассоциации ожидают ускорения роста рынка до 12%.

Полина Гриценко

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