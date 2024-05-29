«Звезда» в газообразном состоянии

По данным “Ъ”, НОВАТЭК (MOEX: NVTK) до конца года может получить по крайней мере один танкер Arc7, построенный на судоверфи «Звезда», и еще один в начале 2025 года. Для ускорения их достройки НОВАТЭК направил на дальневосточную верфь до 200 своих инженеров и рабочих-монтажников. По оценкам аналитиков, поставка двух танкеров позволит вывозить с проекта «Арктик СПГ-2» более 2 млн тонн СПГ в год, но остается неясность со сроками достройки остальных 13 танкеров на «Звезде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

НОВАТЭК отправил около 200 инженеров и рабочих-монтажников, преимущественно с проекта «Арктик СПГ-2», на судоверфь «Звезда» (включена в SDN-List, управляется «Роснефтью», «Роснефтегазом» и Газпромбанком), чтобы помочь в достройке танкеров-газовозов ледового класса Arc7. Об этом “Ъ” сообщили источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, специалистов на судоверфь отправили больше месяца назад в связи с острой нехваткой рабочих сил на стройке.

Вероятно, сотрудники НОВАТЭКа будут помогать с электромонтажными и пусконаладочными работами, сварочные работы уже завершены, уточняет один из собеседников “Ъ”.

Два источника “Ъ” рассказывают, что сдача первых двух танкеров предварительно ожидается в конце 2024 — начале 2025 года соответственно. В НОВАТЭКе и «Роснефти» на запрос “Ъ” не ответили.

НОВАТЭК предпринимает все возможные усилия для завершения строительства первых крайне необходимых газовозов, в том числе привлекая специалистов своих производств, что правильно, отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Если эти 200 человек будут заниматься пусконаладочными работами или монтажом систем, то это отличное решение для ускорения работ, добавляет Надежда Малышева из PortNews. «На "Звезде", как и любом крупном дальневосточном предприятии, отмечается дефицит рабочих. Для локального закрытия контрактов вахтовый метод, очевидно, решит задачу»,— отмечает она.

Проект «Арктик СПГ-2», где пока построена только одна из трех линий сжижения на 6,6 млн тонн, попал под санкции США и не может начать отгрузки из-за отказов покупателей, опасающихся вторичных санкций, и отсутствия танкерного флота.

Всего НОВАТЭК законтрактовал 21 танкер ледового класса Arc7 для вывоза СПГ с проекта «Арктик СПГ-2». Судоверфь «Звезда» строит 15 танкеров, первые пять уже должны были передать НОВАТЭКу, но сроки сдачи несколько раз переносились. «Звезда» сообщала, что три танкера — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте» — спущены на воду. Но французская GTT (поставщик морских резервуаров для СПГ) после приостановки своей деятельности в РФ в начале 2023 года заявляла, что завершила технологическое оснащение только на двух танкерах.

По словам Михаила Григорьева, первые два газовоза имеют полное оснащение криогенным оборудованием, что делает возможным завершение их строительства и ввод в эксплуатацию. Пути оснащения следующих газовозов пока не ясны, замечает эксперт.

Еще шесть танкеров строятся на южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME). Три из них — «Илья Мечников», «Николай Семенов» и «Николай Басов» — строятся по заказу японской Mitsui OSK Lines (MOL). Как заявлял MOL, сдача задерживается из-за нехватки рабочих сил на верфи. Танкер «Илья Мечников» практически готов, говорят источники “Ъ”. Эти танкеры не попали под санкционные ограничения, поэтому могут быть переданы заказчику. Но будут ли они переданы НОВАТЭКу, пока не ясно.

Еще три танкера — «Петр Капица», «Лев Ландау» и «Жорес Алферов» построены, но вряд ли будут переданы НОВАТЭКу из-за санкций. Изначально эти суда строились по заказу «Совкомфлота», но Hanwha Ocean в 2022 году разорвала контракт из-за сложностей с проведением платежей. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил журналистам, что контракт переводят на другого судовладельца. Как следовало из февральского пакета санкций США, танкеры строились по заказу кипрских Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping. Как утверждает OFAC, эти компании — дочерние структуры «Совкомфлота» и поэтому внесены в SDN-List.

По оценкам независимого эксперта Александра Собко, если часть газовозов пойдет в страны Азии, а часть на перевалку в Европу, то с помощью двух танкеров можно обеспечить вывоз около 2 млн тонн СПГ в год. Если же имеющиеся газовозы будут переваливать весь СПГ в Мурманской области, вероятно, даже с использованием попавшего под санкции Saam FSU (в данном случае все элементы цепочки уже под ограничениями), то транспортное плечо еще значительно уменьшится. «В таком случае эти суда смогут уже обеспечить вывоз и, соответственно, загрузку большей части мощности первой линии "Арктик СПГ-2",— полагает он.— Это как минимум позволит обеспечить ее функционирование на приближенных к проектным объемах».

Татьяна Дятел