Многодетные семьи смогут бесплатно посещать зоопарк, музеи и парки Петербурга

Комитет по культуре Санкт-Петербурга подготовил распоряжение, которое наделит членов многодетных семей правом бесплатно посещать музей, парки культуры и отдыха бесплатно. Это следует из документа, появившегося на странице антикоррупционной экспертизы Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Речь идет о музеях, которые находятся в ведении исполнительной органов госвласти Петербурга. При этом указаны конкретные парки культуры и отдыха, которые будут предоставлять многодетным семьям льготные билеты. Это Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Ленинградский зоологический парк».

Члены многодетных семей также смогут посещать выставки. Речь идет об экспозициях, имеющих временный характер, представляющие собой публичные показы культурных ценностей, если их организовывает Смольный.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подарочный набор новорожденному обойдется Смольному в 15 тысяч рублей.

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