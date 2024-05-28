Хакеры украли данные клиентов аукционного дома Christie`s

Хакерская группировка RansomHub заявила в понедельник, 27 мая, что в начале месяца ей удалось взломать систему Christie`s и похитить данные клиентов аукционного дома. Хакеры выложили в даркнете «образец» того, что им удалось украсть в результате кибератаки: имена, гражданства и даты рождения состоятельных клиентов, сообщает Bloomberg. Остальное они угрожают слить в сеть в начале июня.

Взлом системы безопасности Christie`s произошел еще 9 мая. Однако до сегодняшнего дня компания не сообщала об этом, заявив тогда лишь о технических проблемах, связанных с кибербезопасностью. Сайт аукционного дома тогда не работал в течение десяти дней.

Теперь представитель Christie`s признал, что хакерам удалось украсть часть информации о клиентах. «В ходе нашего расследования было установлено, что третьей стороне удалось получить несанкционированный доступ к сети Christie`s. Группа, стоящая за инцидентом, получила ограниченный объем персональных данных, относящихся к некоторым из наших клиентов. Нет никаких доказательств того, что какие-либо финансовые или трансакционные записи были скомпрометированы»,— заявил представитель аукционного дома.

История самого известного хакера Финляндии, чьи преступления власти сравнивали с терроризмом,— в материале «Мстительный финский парень».

Кирилл Сарханянц