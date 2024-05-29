Точка косы

В прокат выходит фильм французской актрисы и режиссера Летиции Коломбани «Сплетение судеб» (La Tresse) — экранизация ее собственного романа о трех женщинах с разных концов света, чьи жизни неожиданно оказываются связаны между собой. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В индийских эпизодах фильма его автор не стесняется щедро приправлять сентиментальность экзотикой

Фото: Canal+ В индийских эпизодах фильма его автор не стесняется щедро приправлять сентиментальность экзотикой

Фото: Canal+

Полнометражный режиссерский дебют Летиции Коломбани состоялся больше двадцати лет назад: это была картина «Любит — не любит» (2002), с помощью которой Одри Тоту пыталась деконструировать прилипший к ней образ Амели с Монмартра. Коломбани, сама актриса, прекрасно понимает товарок по профессии и умеет давать им то, чего им хочется. Так было, например, и в ее втором полном метре, комедии «Мои звезды прекрасны» (2008), где легенды французского кино Катрин Денев и Эмманюэль Беар в ролях знаменитых актрис с удовольствием пародировали свои собственные публичные образы. После этого фильма Коломбани надолго оказалась по другую сторону камеры, а также освоила третье ремесло — писательницы.

Ее первая книга «Коса» (так называется и новая картина в оригинале) вышла в 2017 году и имела успех: два миллиона проданных экземпляров во Франции, несколько премий, перевод на сорок языков и адаптация для театра на родине, в Испании и Италии. Это неудивительно — история предназначена, что называется, для широкого круга читателей, а теперь и зрителей и не стесняется апеллировать к их сентиментальности. Экранизация, как всегда у Коломбани, также дает возможность блеснуть трем актрисам разных возрастов и национальностей. Персонажи второго плана на их фоне выглядят схематичными, но зато главные героини то и дело с честью отражают удары судьбы.

В фильме сплетаются — да, как пряди в косе — три сюжетные линии. Смита (Мия Мельцер) живет с мужем (Нехпал Гаутам) и маленькой дочкой Лалитой (Сайда Патхан) в деревне на севере Индии, едва сводит концы с концами и занимается самой грязной работой, ведь они принадлежат к касте неприкасаемых. По той же причине Лалиту не принимают в школу, а когда все-таки берут туда за взятку из скудных накоплений семьи, в первый же день учитель оскорбляет и бьет ее. Смита, в отличие от мужа, покорно принимающего правила игры, не хочет, чтобы дочь повторила ее судьбу и потому решается на побег с ней через всю страну.

На юге Италии юная красавица Джулия (Фотини Пелусо) помогает отцу (Миммо Манчини) в семейной мастерской по изготовлению париков. Но когда тот оказывается на больничной койке, в коме после аварии, выясняется, что бизнес погряз в долгах и с трудом держится на плаву и даже их дом заложен-перезаложен. Пока мать (Мануэла Вентура) ищет утешения в молитве, Джулия пытается спасти семейное дело, одновременно погружаясь в яркий роман с иммигрантом-сикхом Камалом (Ави Наш), что, конечно, вызывает косые взгляды.

Самая привилегированная из героинь — юристка Сара (Ким Рейвер) из Монреаля, которой приходится решать такие проблемы первого мира, как жонглирование работой в престижной адвокатской конторе, с одной стороны, и семьей — с другой. Она разведена и одна воспитывает троих детей, хотя большинство повседневных забот о них достается помощнику по хозяйству (Виктор Трель). В фирме Сару собираются наконец сделать партнером, но тут онкологический диагноз полностью нарушает с трудом достигнутый ею баланс.

Коломбани, безусловно, руководствовалась самыми благими намерениями, уделяя троим женщинам равное количество экранного времени и продвигая тезис о женской силе, упорстве и несгибаемости через все повороты сюжета. Однако равнозначными они не получились. В индийской фабуле, несмотря на, хочется думать, искреннее сопереживание персонажам, все равно есть что-то от любования белого человека экзотическими аборигенами. Итальянская же и вовсе как будто вырвана из романа в мягкой обложке, действие которого происходит не в XXI веке, а в середине XIX. Самой проработанной и достоверной вышла линия Сары, но умиляться тому, как индийская нищенка, сама не ведая, помогла женщине с деньгами и доступом к современному бесплатному (ведь речь о Канаде) здравоохранению, почему-то не очень получается.