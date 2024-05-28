Объявлена дата выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024

Президент России Владимир Путин выступит на XXVII Петербургском международном экономическом форуме 7 июня, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2022

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2022

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Депутат Государственной думы поделился деталями деловой программы форума на заседании фракции. Господин Зюганов добавил, что ожидается визит премьер-министра КНР Ли Цяна.

В этом году ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Деловая программа форума представлена следующими тематическими блоками: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Беглов заявил о намерении Петербурга заключить на ПМЭФ-2024 более 50 соглашений.

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