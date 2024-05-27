«Рожать за деньги – это не наш путь»

Фракция КПРФ законодательного собрания Нижегородской области предложила выплачивать 100 тыс. руб. семьям студентов, родившим ребенка. Коммунисты ссылаются на практику других регионов, где есть подобная мера господдержки, но не могут обосновать, способствует ли она росту рождаемости. Кроме того, депутаты рассмотрели инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова и его коллег по Госдуме об освобождении многодетных семей с несовершеннолетними детьми от уплаты НДФЛ. Однако оба предложения комитет по бюджету отклонил, а поправки губернатора Глеба Никитина компенсировать 50% оплаты стоимости услуг ЖКХ многодетным семьям принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты нижегородского заксобрания не хотят финансово поддерживать студенческие семьи с детьми

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутаты нижегородского заксобрания не хотят финансово поддерживать студенческие семьи с детьми

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Почти двукратное превышение смертности над рождаемостью в Нижегородской области грозит критическим снижением численности нижегородцев, то есть стабильности региональной экономики, полагает фракция КПРФ регионального законодательного собрания. В связи с этим коммунисты решили разработать меры, которые, по их мнению, будут способствовать повышению рождаемости. В частности, КПРФ предложила ввести единовременную выплату по 100 тыс. руб. на каждого родившегося ребенка в студенческих семьях, а также в семьях обучающихся по очной форме аспирантов и ординаторов.

По подсчетам коммунистов, в семьях студентов и аспирантов ежегодно рождается по 150 детей, поэтому из резервного фонда облправительства потребуется 15 млн руб. на такие выплаты. Каким образом проводилась аналитика, в КПРФ не уточнили.

В правительстве Нижегородской области идею коммунистов не поддержали, отметив, что оценить достоверность их прогноза про 150 новорожденных в студенческих семьях нельзя, следовательно, и бюджетные расходы непрогнозируемы. В заключении губернатора отмечалось, что размер федерального материнского капитала ежегодно индексируется и в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 202,6 тыс. руб. на второго. В дополнение на третьего и последующего детей в области предусмотрено 100 тыс. руб. регионального маткапитала, а для малоимущих семей — различные пособия и другие меры поддержки.

Руководитель фракции КПРФ Роман Кабешев отметил, что по 100 тыс. на родившегося ребенка выплачивают студентам в нескольких регионах. «В Белгородской области такая мера действует с 2019 года, она есть и в Приморье, а в Ивановской области по инициативе губернатора устанавливается студенческий маткапитал в размере миллиона рублей»,— рассказал депутат, упомянув и скромный пример Нижнего Новгорода, где мэрия выплачивает по 3 тыс. руб.

Другие депутаты спросили Романа Кабешева, как выплаты для студентов в других регионах повлияли на увеличение рождаемости. Однако фракция КПРФ эту статистику пока не нашла. «Материнский капитал — это правильно и верно. А рожать детей за деньги — не совсем тот путь, по которому надо идти для стимулирования рождаемости. Я считаю, нет смысла поддерживать эту инициативу»,— высказался депутат Дмитрий Бедняков. Зампред заксобрания Дмитрий Краснов добавил, что для студенческих семей острее стоит вопрос, где им жить, и надо бы придумывать для них льготную ипотеку или другие меры, которые помогут «не мытариться по съемным квартирам».

В итоге бюджетный комитет большинством голосов отклонил инициативу коммунистов о выплатах студентам за новорожденного.

Также депутаты рекомендовали заксобранию не поддерживать от региона федеральный законопроект, внесенный семью депутатами Госдумы РФ от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Коммунисты предложили изменить Налоговый кодекс, чтобы освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Председатель комитета Александр Шаронов по этому поводу вспомнил, что в России есть многодетные олигархи с доходами в сотни миллионов рублей и освобождение их от налога на доходы физлиц будет явным нарушением принципа социальной справедливости.

По теме демографии и господдержки рождаемости комитет рекомендовал принять поправки губернатора. В частности, для 23,5 тыс. многодетных семей Нижегородской области предложено ввести компенсацию в размере половины платы за коммунальные услуги, считая с 1 апреля 2024 года. Резервный фонд правительства Нижегородской области готов выделить на это более 226 млн руб.

Кроме того, меры соцподдержки будут распространяться и на многодетные семьи с детьми в возрасте до 23 лет, если они еще получают очное образование либо имеют инвалидность первой или второй группы, будучи на попечении родителей.

Роман Кряжев