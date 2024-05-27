Экс-спикер пока посидит

Нижегородский областной суд отказался перевести под домашний арест бывшего спикера городской думы и экс-директора Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олега Лавричева, обвиненного в особо крупной растрате и легализации имущества, добытого преступным путем. Ему вменили аферу с маммографом Planmed, купленным за счет налогового вычета АПЗ и переданным частной клинике супруги Олега Лавричева. Ущерб от действий бывшего директора оценили в 22,4 млн руб., вину он не признал. Адвокаты настаивают, что подзащитный не может быть привлечен к ответственности по статье о растрате. За него поручились многие известные предприниматели и общественные деятели. Решение областного суда защита планирует обжаловать в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Олега Лавричева считают, что оснований для уголовного преследования их подзащитного нет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Адвокаты Олега Лавричева считают, что оснований для уголовного преследования их подзащитного нет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В понедельник нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Олега Лавричева на арест подзащитного. Ему инкриминировали особо крупную растрату и легализацию имущества, добытого преступным путем (ст. 160 и 174.1 УК РФ). По фабуле дела, в 2018 году Олег Лавричев, будучи гендиректором Арзамасского приборостроительного завода, на средства налогового вычета, предоставленные АПЗ за спонсорскую помощь спортивной команде, за 22,4 млн руб. приобрел маммограф Planmed и софт к нему.

Затем он передал медицинское оборудование благотворительному фонду «Благодарите», у которого не было медицинской лицензии, а в 2019 году маммограф по договорам безвозмездного пользования на пять лет отдали частной клинике «Благодарение». Ее учредителем была супруга Олега Лавричева Татьяна и дочь главврача местной городской больницы №1 Юлия Елина. Как писал «Ъ-Приволжье», аппарат предназначался для горбольницы, у которой якобы не было средств на установку маммографа и наем сотрудников для работы на аппарате.

В результате маммограф оказался в частной клинике, арендующей помещение на первом этаже больницы. Обследование на оборудовании по ДМС проходили сотрудницы АПЗ и другие жительницы Арзамаса за счет собственных средств.

В конце апреля Олега Лавричева задержали на Донбассе, где он дожидался очередного гуманитарного груза из Нижнего Новгорода, а затем арестовали на два месяца. Вину в обоих преступлениях он не признал и сообщил, что по поручению областного правительства и просьбе депутатов решал проблему отсутствия онкологической помощи в Арзамасе. Позже в социальных сетях Олег Лавричев написал, что выбранный способ оказания медицинской помощи «не был безупречным», однако и сейчас он поступил бы точно так же.

Бывший глава думы написал, что не получил от передачи маммографа частной клинике жены никакой выгоды, кроме оказанной помощи жительницам Арзамаса.

Решение Московского райсуда поместить Олега Лавричева в следственный изолятор его защита обжаловала как незаконное, необоснованное, посчитав эту меру пресечения еще и избыточной. В областном суде адвокат Михаил Гаранин отметил, что суд первой инстанции не дал защитникам достаточно времени ознакомиться с материалами дела и собрать характеристики на фигуранта, чем нарушил его право на защиту. Господин Гаранин подчеркнул, что Олег Лавричев был вправе заключать договоры пожертвования, а благотворительная деятельность — один из видов деятельности АПЗ.

Адвокат указывает, что все решения Олег Лавричев, будучи генеральным директором, согласовывал с вышестоящим руководящим органом — советом директоров и акционерами.

Более того, события преступления нет, поскольку маммограф был не присвоен, а передан как собственность завода фонду и клинике по договорам безвозмездного пользования, настаивала защита. Таким образом, завод не утратил маммограф, а клиника обязалась вернуть оборудование 23 мая 2024 года. Наконец, по нормам Гражданского кодекса жертвователь может потребовать вернуть имущество в любой момент, но ни фонд, ни завод в клинику не обращались.

Поэтому никакого ущерба АПЗ Олег Лавричев не причинил, полагает защита: де-юре маммограф остался собственностью завода, о чем свидетельствуют договоры передачи оборудования на 40 страницах.

«Если действия Олега Лавричева были незаконными, почему новый генеральный директор АПЗ Андрей Капустин не потребовал вернуть аппарат?» — спросил Михаил Гаранин.

Адвокат Андрей Наумов попросил суд приобщить к материалам дела личные поручительства известных нижегородских промышленников и общественников. За Олега Лавричева подписались члены «Деловой России», «Облсофпрофа», Российского вертолетного союза, представители нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов (Олег Лавричев ее первый вице-президент) и многие другие. Также господин Наумов предоставил суду более сотни наград своего подзащитного. В том числе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарности от участников военной спецоперации на Украине, РПЦ, чиновников и звание «Благотворитель земли Нижегородской», а также награды за разработки систем противовоздушной обороны и ракет «Калибр».

Андрей Наумов обратил внимание суда на благодарственные письма от нижегородских руководителей Следственного комитета и ФСБ, предположив, что силовики вряд ли стали бы награждать коррупционера, у которого на иждивении осталась 82-летняя мать. Скрываться он не намерен и дал подробные показания следствию, подчеркнула защита.

Адвокаты просили выпустить Олега Лавричева под домашний арест в квартиру его супруги в Плотничном переулке, прокурор настаивал на том, чтобы обвиняемый остался в СИЗО.

В итоге суд не стал менять фигуранту меру пресечения. Это решение защита намерена обжаловать в кассации.

Роман Рыскаль