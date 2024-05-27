Ученого премировали арестом

Кировский райсуд Уфы по ходатайству следствия на два месяца арестовал 46-летнего проректора по стратегическому развитию Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Азата Янгирова. По мнению следствия, с 2020 по 2023 год господин Янгиров, являясь главой Института развития образования Башкирии, требовал у пяти проректоров передавать ему часть стимулирующих выплат за покровительство и попустительство по службе. Общая сумма взяток составила более 1,2 млн руб. После задержания Азат Янгиров временно отстранен от должности в УУНиТ. Адвокаты подозреваемого от комментариев воздерживаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кировский райсуд Уфы по ходатайству следствия вчера арестовал на два месяца 46-летнего проректора по стратегическому развитию Уфимского университета науки и технологий Азата Янгирова. Он подозревается в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством (пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Азат Янгиров будет содержаться в уфимском СИЗО-1.

Подозреваемый, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда, просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год Азат Янгиров, являясь ректором Института развития образования Башкирии, требовал у пяти проректоров передать ему часть стимулирующих выплат «за общее покровительство и попустительство по службе, выражающиеся в неприменении к ним мер ответственности при выявлении в их действиях возможных нарушений в будущем». Общая сумма взяток составила более 1,2 млн руб.

«В настоящее время подозреваемый задержан, по месту его работы и жительства проведены обыски, с ним проводятся следственные действия»,— добавили в пресс-службе регионального управления СКР.

По информации «Ъ-Уфа», Азат Янгиров был задержан в прошлый четверг, 23 мая.

В видеозаписях, распространенных управлением ФСБ по Башкирии, видно, что сотрудники ведомства наведались к ученому домой. После того как ученый открыл входную дверь, на него надели наручники. Затем господин Янгиров с наручниками на запястьях был доставлен в здание УУНиТ.

Азат Янгиров родился в Свердловске в 1977 году. В 1999 году он с отличием окончил экономический факультет Башкирского государственного университета (БашГУ, ныне Уфимский университет науки и технологий) по специальности «Национальная экономика», а в 2002 году — аспирантуру на кафедре национальной экономики. В 2003 году Азат Янгиров возглавил экономико-математический факультет Нефтекамского филиала БашГУ, где проработал около десяти лет. В 2006 году ему присвоили звание доцента, а через три года он защитил докторскую диссертацию в Самарском государственном экономическом университете.

В 2018 году Азата Янгирова назначили директором Института стратегических исследований Башкирии, а в 2020 году — ректором Института развития образования республики. В июне 2023 года Азат Янгиров перешел на должность проректора по стратегическому развитию Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ). Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе университета, «в связи с проведением следственных действий Азат Янгиров временно отстранен от служебных обязанностей».

«Все должностные обязанности проректора по стратегическому развитию возложены на проректора по организационному развитию Уфимского университета науки и технологий Ильгиза Кызыргулова»,— добавили в пресс-службе.

Согласно информации, опубликованной на сайте Института развития образования Башкирии, Азат Янгиров за 2020 год зарабатывал в качестве ректора по 129,3 тыс. руб. ежемесячно, а пять его проректоров — от 69,4 до 82,7 тыс. руб. В 2021 году зарплата Азата Янгирова уменьшилась до 110,9 тыс. руб., в 2022 году — увеличилась до 139,6 тыс. руб., а в 2023 году вновь составила 110,9 тыс. руб. Таким образом, Азат Янгиров в годы совершения предполагаемого преступления заработал около 5 млн руб.

В должности проректора УУНиТ Азат Янгиров ежемесячно получал зарплату в размере 309,6 тыс. руб.

Адвокат господина Янгирова Дмитрий Графинин сообщил «Ъ-Уфа», что не комментирует ситуацию по просьбе подзащитного. Второй адвокат ученого — Ильмир Халиков — отметил, что не готов обсуждать уголовное дело без одобрения доверителя.

Венера Хисамова