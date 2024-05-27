Акции СНХЗ невиданной щедрости

Арбитражный суд Башкирии рассматривает иск гражданина Кипра Иоанниса Стиляноу к бывшему владельцу Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) Иосифу Рутману и ряду аффилированных с ним лиц и компаний на 1,8 млрд руб. В эту сумму входит размер убытка, понесенного кипрской компанией «Рэфери капитал холдингс ЛТД» при продаже 39,9% акций СНХЗ. По мнению истца, ответчики участвовали в заключении заведомо невыгодных сделок по поставке продукции СНХЗ и АО «Синтез-каучук» за границу, из-за которых предприятия не досчитались 9 млрд руб., а «Рэфери капитал холдингс ЛТД» продал акции по цене ниже рыночной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Башкирии рассматривает иски к бывшему акционеру СНЗХ на 11 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд в Башкирии рассматривает иски к бывшему акционеру СНЗХ на 11 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии назначил на 17 июня рассмотрение иска гражданина Кипра Иоанниса Стиляноу о взыскании около 1,8 млрд руб. с бывшего владельца Стерлитамакского нефтехимического завода Иосифа Рутмана и аффилированных с ним лиц. Среди соответчиков — Анна Рутман (сестра господина Рутмана), бывший гендиректор СНХЗ Александр Нуждин, Олег Васильев, Ирина Крашенинникова, Максим Бикмурзин, Анастасия Афанасьева, Эдуард Васильев, а также ООО «АОКС трейдинг Л.Л.С-ФЗ» (ОАЭ), ООО «Открытые инвестиции», ООО «Ишимбайский известняк», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фитнес», ООО «Управление недвижимостью» и ООО «Таурус».

Третьими лицами к разбирательству привлечены «Рэфери капитал холдингс ЛТД», СНХЗ, «Синтез-каучук» и «Компания «Ника»».

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» производит авиационный бензин, высокооктановые добавки к топливу, антиоксиданты и каучуки. Уставный капитал компании — 57,8 млн руб. В настоящее время заводом владеет АО «Росхим». В начале 2024 года к СНХЗ был присоединен «Синтез-каучук». Финансовую отчетность компания не раскрывает. Иосиф Рутман ранее владел группой компаний «Тау», которой принадлежал нефтехимический кластер на юге Башкирии. По сообщениям СМИ, в 2017 году он был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и скрывается за границей.

Изначально иск был подан в Ленинский районный суд Краснодара, который в июле 2023 года отказал в удовлетворении иска. Позднее Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы АО «СНХЗ», АО «Синтез-каучук» и компании «Ника» о передаче заявления Иоанниса Стиляноу по подсудности в арбитражный суд Башкирии.

Как стало известно «Ъ-Уфа», господин Стиляноу полагает, что ответчики виноваты в продаже акций СНХЗ по цене ниже рынка. В декабре 2022 года «Рэфери капитал холдингс ЛТД» продала 39,9% акций СНХЗ (1,2 млн) компании «СНХЗ Финанс» за 2,7 млрд руб. (2,4 тыс. руб. за акцию). В 2019–2022 годах ответчики, по мнению истца, заключили невыгодные для СНХЗ экспортные контракты, причинив компании ущерб в размере около 9 млрд руб., что отразилось на стоимости акций предприятия. Господин Стиляноу уверен, что «Рэфери капитал холдингс ЛТД», у которой он в 2023 году выкупил права требования, должна была получить за проданный пакет не 2,7 млрд руб., а около 4,5 млрд руб.

До конца 2022 года 50% акций СНХЗ принадлежали Иосифу Рутману, а остальные ответчики, по мнению Иоанниса Стиляноу, были подконтрольны ему. Поэтому, полагает истец, именно они несут ответственность за невыгодные сделки, снизившие стоимость акций предприятия.

В начале 2023 года новым владельцем СНХЗ и «Синтез-каучук» (Иосиф Рутман владел 50% акций, 45% было у Дамира Мугинова) стала компания «Русский водород» (с августа 2023 года АО «Росхим»). Новый акционер установил, что с 2019 по 2022 год в компании действовала схема занижения цен на продукцию. СНХЗ и «Синтез-каучук» продавали агидол и синтетический каучук по ценам, чуть выше себестоимости, и не напрямую, а через посредников, которые якобы контролировались господином Рутманом и реализовывали продукцию башкирских заводов конечным покупателям по рыночной стоимости. Таким образом, СНЗХ и «Синтез-каучук» недополучили около 9 млрд руб.

В начале 2023 года, как сообщал «Ъ-Уфа», АО «Компания „Ника“», которой «Русский водород» уступил права требования, подало в арбитражный суд Башкирии исковое заявление о взыскании с Иосифа Рутмана и остальных ответчиков, фигурирующих также в иске господина Стиляноу, 9 млрд руб. Решение по заявлению пока не принято. Ближайшее заседание назначено на 18 июня.

Партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов полагает, что Иоаннису Стиляноу будет сложно убедить суд в своей правоте. «Доказать причинно-следственную связь между заключением невыгодных сделок и стоимостью акций, проданных „Рэфери капитал холдингс ЛТД“ в условиях рыночной цены и по прямому волеизъявлению, будет крайне затруднительно. И даже гипотетическое удовлетворение иска АО „Ника“ не гарантирует господину Стиляноу победу в суде».

Идэль Гумеров