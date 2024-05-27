CМИ: Toyota собирается отказаться от спонсирования Олимпийских игр

Японский автопроизводитель Toyota собирается прекратить спонсирование Олимпийских игр после летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Первым об этом написало японское новостное агентство Kyodo. По его данным, причина этого — неэффективное, по мнению руководства Toyota, расходование средств Международным олимпийским комитетом (МОК) на «поддержку спортсменов и продвижение спорта».

Toyota договорилась с МОК о спонсировании соревнований в 2015 году. Тогда сообщалось, что это крупнейший спонсорский контракт на $835 млн. Он предусматривал спонсирование четырех Олимпийских игр с зимней Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году до летней Олимпиады в Париже в текущем году. По данным источников, теперь Toyota не собирается продлевать этот контракт. В компании отказались от комментариев.

Яна Рождественская