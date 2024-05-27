Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

CМИ: Toyota собирается отказаться от спонсирования Олимпийских игр

Японский автопроизводитель Toyota собирается прекратить спонсирование Олимпийских игр после летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Первым об этом написало японское новостное агентство Kyodo. По его данным, причина этого — неэффективное, по мнению руководства Toyota, расходование средств Международным олимпийским комитетом (МОК) на «поддержку спортсменов и продвижение спорта».

Toyota договорилась с МОК о спонсировании соревнований в 2015 году. Тогда сообщалось, что это крупнейший спонсорский контракт на $835 млн. Он предусматривал спонсирование четырех Олимпийских игр с зимней Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году до летней Олимпиады в Париже в текущем году. По данным источников, теперь Toyota не собирается продлевать этот контракт. В компании отказались от комментариев.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...