Глава Роспотребнадзора по Башкирии оштрафована за невыдачу сведений прокурору

Октябрьский районный суд Уфы признал руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Анну Казак виновной в невыполнении законных требований прокурора (ст.17.7 КоАП РФ), назначив ей штраф в размере 2 тыс. руб. Как следует из решения суда, в феврале Башкирская природоохранная прокуратура в рамках анализа состояния законности запросила у госпожи Казак реестр заключенных и исполненных контрактов с указанием задолженности перед предпринимателями. Руководитель должна была предоставить данные до 26 февраля, но не сделала этого. 5 марта Анну Казак пригласили для возбуждения дела об административном правонарушении, а день спустя требуемые материалы поступили в прокуратуру.

В суде представитель Анны Казак заявлял, что в ее действиях отсутствует состав административного правонарушения, так как в ее адрес поступил запрос, а не требование, подлежащее обязательному исполнению.

Суд пришел к выводу, что у должностного лица имелась обязанность и возможность для исполнения требований прокурора, при этом оно умышленно их не выполнило. Это, указано в решении, «свидетельствует об игнорировании федерального закона и создает существенную угрозу охраняемым общественным отношениям». Невыполнение госпожой Казак требований природоохранного прокурора по предоставлению информации помешало анализу состояния законности.

Наталья Балыкова

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