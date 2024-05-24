«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как для бизнеса упростилась процедура получения лицензий и разрешений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Забюрократизированность и бумажная волокита — из года в год именно эти нюансы своей деятельности бизнес называл одними из наиболее труднопреодолимых. Впрочем, в последнее время ситуация начала меняться. Взять, к примеру, получение лицензий и разрешений. С 2021 года в рамках пилотного проекта процедуру сильно упростили. Теперь заявление можно подать через специальный сервис на портале «Госуслуг».

Из основных преимуществ — скорость и удобство, нужно предоставить минимум данных. Сканировать множество документов и предоставлять их теперь не нужно, за счет межведомственного обмена данными они уже есть в доступе властей, отмечает ответственный секретарь Экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Денис Домашнев:

«Например, не требуется предоставлять ранее выданные разрешения госорганов, необходимые для получения последующего. Документы об образовании или о квалификации работников, их стаж работы, включение лица в государственный реестр лиц ЕГРЮЛ/ЕГРИП. По имеющимся данным, благодаря эксперименту средний срок выдачи значительной части разрешений, лицензии сократился вдвое. Количество требуемых документов при подаче заявления уменьшился в полтора раза. А для получения лицензий также вдвое. За 2,5 года проведения эксперимента были оптимизированы и оцифрованы процедуры по выдаче более 400 разрешений, в том числе 51 лицензии. С начала 2023 года на единый портал "Госуслуг" было выведено более 180 услуг в области разрешительной или лицензионной деятельности.

В цифру переведены наиболее массовые лицензии и разрешения, например, в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности, охраны окружающей среды».

Ожидается, что в этом году процесс выдачи разрешений продолжат оптимизировать. По крайней мере, правительство планирует сделать процедуру еще быстрее и проще. Обсуждается вариант, когда действие таких разрешений будет продлеваться автоматически для того бизнеса, который соответствует требованиям регуляторов. Все эти шаги соответствуют целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».