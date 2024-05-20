Губернаторов представили народу

На минувшей неделе назначенные президентом врио губернаторов Тульской, Курской и Калининградской областей Дмитрий Миляев, Алексей Смирнов и Алексей Беспрозванных официально «познакомились» с вверенными регионами. Для первых двух — бывших заместителей ушедших на повышение глав — это стало формальностью. А господин Беспрозванных, работавший до этого в Воронежской области и правительстве РФ, пообещал приложить «весь свой опыт» для развития эксклава. Представление врио губернаторов Кузбасса и Хабаровского края Ильи Середюка и Дмитрия Демешина ожидается на этой неделе.

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Фото: Правительство Тульской области Дмитрий Миляев

Фото: Правительство Тульской области

Первым среди майских назначенцев в статусе врио губернатора выступил новый глава Тульской области, ее бывший первый вице-губернатор Дмитрий Миляев. 16 мая полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев официально представил его местным чиновникам и депутатам в Колонном зале Дома Дворянского собрания. Правда, торжественная церемония была скорее посвящена проводам в Москву экс-губернатора Алексея Дюмина (14 мая он стал помощником президента), нежели назначению преемника.

«Тула и Тульская область стали звучать по-другому,— охарактеризовал восемь лет своего правления господин Дюмин.— Жители нам поверили, стали нам доверять. И это самый главный критерий, самая высокая оценка нашей с вами работы». Бывший губернатор заявил, что для него было честью управлять регионом «с такой богатой традицией, самобытной культурой и великой историей», и заверил собравшихся, что Тульская область «навсегда останется в его сердце». Сказав это, Алексей Дюмин заметно растрогался и уступил трибуну Игорю Щеголеву.

Полпред, в свою очередь, похвалил господина Дюмина за динамичное развитие области, а его преемника назвал «современным и опытным руководителем», который хорошо знает родной регион. «Я родился, вырос и всю свою жизнь трудился в Тульской области,— подтвердил сам Дмитрий Миляев.— Это дает мне моральное право от имени всех туляков поблагодарить Алексея Геннадьевича Дюмина за все, что он сделал». Ушедший на повышение «командир и наставник» задал «высочайшие темпы и стандарты работы», которые теперь «предстоит удержать», констатировал врио губернатора. После этого под бурные аплодисменты господину Дюмину было присвоено звание почетного гражданина Тульской области. Поцеловав нагрудный знак, помощник президента пообещал, что «никуда не денется» и «будет рядом».

Дмитрий Миляев — один из двух майских назначенцев, состоящих в «Единой России» (также членом ЕР является врио губернатора Кузбасса Илья Середюк). Вероятно, на сентябрьских выборах он будет баллотироваться от партии. Однако в самой ЕР этот вопрос еще не обсуждали, рассказал “Ъ” секретарь ее тульской ячейки Николай Воробьев. «Пока отходим от шока из-за ухода Алексея Геннадьевича»,— пояснил единоросс. Напомним, сам господин Дюмин оба раза — в 2016 и 2021 годах — шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке «Единой России».

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Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Алексей Беспрозванных

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

17 мая в правительстве Калининградской области состоялось представление бывшего заместителя главы Минпромторга Алексея Беспрозванных в статусе врио губернатора эксклава. В отличие от Тульской области, здесь мероприятие получилось куда более сдержанным. По словам полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, несмотря на внешние угрозы и возросшее иностранное давление, за последние годы регион добился значительных результатов в развитии, что является «безусловной заслугой» экс-губернатора Антона Алиханова (14 мая назначен главой Минпромторга). Следом выступил господин Беспрозванных, который пообещал приложить «все усилия и весь свой опыт», чтобы область стала «одним из лучших регионов в стране».

Наконец, с прощальной речью к местной элите обратился свежеиспеченный министр Алиханов. Он рассказал, что старался «не прятаться в кабинетах» и «жить обычной жизнью», чтобы понимать, «о чем болит сердце у каждого жителя региона», а также поблагодарил представителей федеральной власти за поддержку: «Уверен, что такая же командная работа будет продолжаться и дальше». Алексея Беспрозванных он охарактеризовал как «грамотного специалиста с серьезным опытом», напомнив про его работу зампредом правительства в «успешном регионе» — Воронежской области (см. “Ъ” от 15 мая).

В завершение Антон Алиханов признался, что Калининградская область стала для него родной, поскольку там его дети пошли в школу, а также родился третий сын: «Мы теперь калининградцы по праву рождения». По словам министра, он остается на связи с регионом и всегда готов помогать калининградцам, в том числе неформально. Вечером того же дня господин Алиханов попрощался с подписчиками своего Telegram-канала (более 58 тыс. человек), объяснив, что вскоре передаст его Алексею Беспрозванных: «Не удивляйтесь, когда имя канала изменится». Напомним, ранее губернаторский канал перешел «по наследству» в Курской области: ставший министром транспорта Роман Старовойт отдал его врио главы Алексею Смирнову.

Алексей Беспрозванных формально является беспартийным, хотя еще со времен работы в Воронежской области состоит на партийном учете как сторонник ЕР. Собеседники “Ъ” в Калининградской области затруднились ответить, как он будет баллотироваться осенью, однако предположили, что, вероятно, врио продолжит линию своего предшественника (Антон Алиханов оба раза, в 2017 и 2022 годах, шел на выборы от ЕР). Секретарь местной ячейки ЕР Андрей Кропоткин подтвердил “Ъ”, что господин Беспрозванных будет выдвигаться от партии.

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Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области Алексей Смирнов

Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области

Наконец, вечером 17 мая в курском Доме Советов прошла церемония официального представления врио губернатора Алексея Смирнова. Полпред Игорь Щеголев заявил, что господин Смирнов сможет эффективно использовать свою энергию, профессионализм и «доскональное знание региона» во благо его развития, а предыдущий глава области Роман Старовойт пообещал оказывать курянам поддержку уже в новом статусе: «Уезжая физически, я ментально остаюсь в регионе». Он напомнил, что строил свою работу на принципах открытости, и выразил надежду, что такой стиль работы сохранится. Сам Алексей Смирнов пообещал расширить каналы связи и взаимодействия с жителями области. После церемонии в беседе с журналистами господин Старовойт выразил уверенность, что передача дел пройдет «бесшовно», поскольку господин Смирнов являлся его «правой рукой».

Отметим, что Алексей Смирнов в ЕР не состоит. Собеседник “Ъ” в ее местной ячейке предполагает, что в ближайшее время врио губернатора получит партбилет и руководящий партийный пост — тоже «в наследство» от секретаря курского отделения «Единой России» Романа Старовойта. Впрочем, официально в курском отделении ЕР этот вопрос не комментируют.

Представление врио губернаторов Кузбасса Ильи Середюка, по информации «Интерфакса», состоится 20 мая, а Дмитрия Демешева (Хабаровский край) – позже на этой неделе. В местных отделениях ЕР пока ничего не могут сказать о способе выдвижения новых руководителей на сентябрьских выборах. Напомним, экс-глава правительства Кемеровской области единоросс Илья Середюк сменил единоросса Сергея Цивилева, ставшего министром энергетики, а бывший замгенпрокурора беспартийный Дмитрий Демешин — либерал-демократа Михаила Дегтярева, назначенного министром спорта.

При этом точно можно сказать, что господа Цивилев и Дегтярев передавать свои Telegram-каналы «в наследство» не собираются: у их преемников есть собственные каналы, пусть пока и не такие популярные (чуть более 4 тыс. подписчиков). А вот аналогичные ресурсы Алексея Дюмина и Дмитрия Миляева фактически перестали обновляться еще в 2022 году.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”