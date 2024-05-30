Не ходите, деньги, в Африку играть

В среду Telegram-канал BadBank сообщил, что онлайн-казино, горячо любимые нашими соотечественниками, но запрещенные в РФ, подружились с африканскими банками и теперь с их помощью принимают платежи. Из материалов, выложенных авторами, следует, что деньги идут в основном через United Bank for Africa в Нигерии, но есть и платежи через UBA в Гане. “Ъ” убедился в достоверности этой информации, проведя тестовые платежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Надо сказать, что прячут эти трансакции в онлайн-казино без особенной фантазии — просто подменяют МСС-код. С другой стороны, если регулятор и платежные системы не очень пристально приглядываются к тому, какие платежи идут в банк, схема может работать достаточно долго. К тому же за мискодинг платежные системы хоть и штрафуют, но без излишней жестокости — дают пару недель, чтобы исправиться. Успевая и заработать, и вроде бы прикрыть нехороший бизнес.

Помогает то, что после ухода из России Visa и Mastercard граждане массово стали открывать себе карты этих платежных систем в банках ближнего зарубежья. Получается, что в UBA идет не поток денег с российских карт в адрес казино, а разрозненные трансакции условных иностранцев. То «киргиз» заплатил за «бизнес-услуги — нигде более не классифицированные» (MCC 7399), то «белорус» перевел деньги «туристическому агентству» (MCC 4722), то «армянин» купил в Нигерии в розницу «стекла, краски и обои» (MCC 5231). Поди их всех отследи.

Как рассказал мне знакомый с этой темой человек, сами онлайн-казино прекрасно себя чувствуют на Кипре и в Юго-Восточной Азии. Они никуда не переезжают, но каналы, по которым идут деньги, меняют регулярно — как только растет число отказов, переключаются на новую схему.

Нынешний вариант с Нигерией даже можно в каком-то смысле трактовать в пользу борцов с нелегальными казино. Сначала азартные россияне платили российскими картами российским провайдерам, потом и карты, и банки стали из ближнего зарубежья. Теперь структуры, через которые идут деньги, перебрались в Африку, и кто знает, как далеко они в результате дойдут. Возможно, однажды игрокам предложат купить фишки в онлайн-казино через банк в Новой Зеландии. Там, кстати, есть Kiwibank (одноименный российский Кивибанк лишился лицензии, в частности, за проведение платежей в пользу казино в этом году), ностальгия.

Но в любом случае теперь схемы с карточными платежами россиян в онлайн-казино выглядят уже достаточно сложными. И сам факт их актуальности говорит о том, что заметно более простые способы с использованием P2P-переводов (см. “Ъ” от 26 апреля) побеждены. Так что — кругом успех и никто не в обиде.